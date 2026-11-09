Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων

Snapshot Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 60χρονος δημοτικός υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων.

Οι συγγενείς και φίλοι του τον αναζητούσαν για μέρες χωρίς να καταφέρουν να επικοινωνήσουν.

Φιλικό πρόσωπο με κλειδί μπήκε στο σπίτι και εντόπισε τον άτυχο άνδρα χωρίς αισθήσεις.

Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη καθώς ο 60χρονος ήταν αγαπητός σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο σπίτι του δημοτικός υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων.

Όπως αναφέρει το eviatop.gr, συγγενικά του πρόσωπα και φίλοι προσπαθούσαν τις τελευταίες ημέρες να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Φιλικό του πρόσωπο που είχε στην κατοχή του κλειδί μετέβη στο σπίτι του άνδρα, εντόπισε χωρίς αισθήσεις τον άτυχο 60χρονο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η τραγική είδηση σκόρπισε τη θλίψη καθώς ο 60χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε συγγενείς, φίλους αλλά και συναδέλφους.

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