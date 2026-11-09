Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα ανίψα τού συμπεριφέρονταν απαξιωτικά 

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Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που δολοφόνησε τα δύο ανίψια του ηλικίας 24 και 26 ετών προφυλακίστηκε.
  • Κατά την απολογία του επανέλαβε ότι τα ανίψια του συμπεριφέρονταν απαξιωτικά.
  • Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
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Στη φυλακή οδηγείται ο 45χρονος δράστης του διπλού φονικού στις Λιβανάτες, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Σύμφωνα με το Lamia Report, μετά την απολογία του, ο 45χρονος Ινδός κρίθηκε ομόφωνα προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.

Η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στον ειδικό θάλαμο - κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί μετέβησαν ο Ανακριτής και η Εισαγγελέας, συνοδευόμενοι από γραμματέα και διερμηνέα, προκειμένου να λάβουν την απολογία του 45χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά την απολογητική του διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά στους αστυνομικούς.

Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο ανίψια τού συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Οι βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις

Σε βάρος του 45χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή
  • Παράνομη οπλοφορία
  • Οπλοχρησία

Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Υπενθυμίζεται ότι η διπλή δολοφονία διαπράχθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης (3/11) μέσα σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες, όπου εργάζονταν δράστης και θύματα.

Πριν το αιματηρό επεισόδιο είχε προηγηθεί σφοδρή λογομαχία μεταξύ του άνδρα και των ανιψιών του.

Μετά από έντονη λογομαχία, ο 45χρονος επιτέθηκε στα δύο ανίψια του καταφέρνοντάς τους θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι και σίδερο.

Αμέσως μετά την πράξη του, είχε ανέβει σε σιλό απειλώντας να πέσει στο κενό, προτού πειστεί από διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. να παραδοθεί, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς έφερε τραύματα τα οποία κατάφερε ο ίδιος στον εαυτό του.

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