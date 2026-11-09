Snapshot Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης, ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά, σε ηλικία 87 ετών.

Η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2026, στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, με αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Η σύζυγός του, Αννίτα Δεκαβάλλα, και ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσαν τον θάνατό του και εξέφρασαν τη θλίψη τους.

Η οικογένεια ζήτησε δωρεές στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών αντί για στεφάνια.

Ο Τάκης Βουτέρης υπηρέτησε το ελληνικό θέατρο επί δεκαετίες, αφήνοντας σημαντικό κενό στον χώρο. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τάκη Βουτέρη, μια σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου, που συνέδεσε την καλλιτεχνική του διαδρομή με τη θεατρική δημιουργία και την ίδρυση του Θεάτρου Πειραιά.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, μέσα από αναρτήσεις της συζύγου του, ηθοποιού Αννίτας Δεκαβάλλα, και του Σπύρου Μπιμπίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τάκης Βουτέρης, που γεννήθηκε το 1939, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο θέατρο, υπηρετώντας την υποκριτική και τη σκηνοθεσία. Με την Αννίτα Δεκαβάλλα μοιράστηκε όχι μόνο την προσωπική του ζωή, αλλά και την αγάπη για τη θεατρική τέχνη.

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 11:30 το πρωί, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Στην τελετή θα παραστούν η σύζυγός του, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά του, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, η εγγονή του, συγγενείς και φίλοι.

Μετά την πολιτική κηδεία θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η οικογένεια παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).

Το αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα

Την απώλεια του Τάκη Βουτέρη γνωστοποίησε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στον ηθοποιό και σκηνοθέτη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στο ελληνικό θέατρο.

Στην ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του καλλιτέχνη, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό ιδρυτή του Θεάτρου Πειραιά, ενώ δημοσιοποίησε την ανακοίνωση της οικογένειας με τις λεπτομέρειες της τελετής.

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