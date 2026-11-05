Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

Snapshot Ελευθερία Σιφναίου, πρώην μοντέλο και Europe Face of the Year 2002, πέθανε μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε η στενή της φίλη Άντζελα Τράνταλη με συγκινητικό μήνυμα.

Η Σιφναίου συνεργάστηκε με σημαντικούς σχεδιαστές της ελληνικής μόδας, όπως ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το μόντελιγκ και ασχολούνταν με την κεραμική. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον χώρο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου, πρώην μοντέλου και Europe Face of the Year το 2002, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Τον θάνατό της έκανε γνωστό με ανάρτησή της, η στενή φίλη της Άντζελα Τράνταλη, με την οποία έκαναν τα πρώτα βήματά τους στον χώρο του μόντελινγκ.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε χαρακτηριστικά.

H Ελευθερία Σιφναίου συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα στον χώρο της ελληνικής μόδας, όπως ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω της, τις πασαρέλες και είχε αφοσιωθεί στην κεραμική.