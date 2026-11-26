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Με μικτές τάσεις έκλεισε την Τετάρτη (25/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, σε μια συνεδρίαση που ξεκίνησε με ισχυρές ρευστοποιήσεις, αλλά ολοκληρώθηκε με σημαντική ανάκαμψη των βασικών δεικτών. Ο Dow Jones κατάφερε να περάσει σε θετικό έδαφος, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq περιόρισαν αισθητά τις απώλειές τους.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 164,25 μονάδων (+0,33%), στις 50.182,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 147,73 μονάδων (–0,62%), στις 23.585,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,31 μονάδων (–0,25%), στις 7.182,78 μονάδες.

Η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική στις πρώτες ώρες των συναλλαγών, όταν ο S&P 500 βρέθηκε να χάνει έως και 3,2%, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Στη συνέχεια, οι πωλήσεις περιορίστηκαν και οι δείκτες ανέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών τους.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις προοπτικές κερδοφορίας του κλάδου.

Την ίδια ώρα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων, ενώ πρόσθετη αβεβαιότητα προκάλεσαν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για νέους δασμούς σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Russell 2000, που παρακολουθεί τις μετοχές μικρότερων αμερικανικών επιχειρήσεων, ενισχύθηκε κατά 0,71% στις 2.704,06 μονάδες.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη (26/11), λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή (27/11) η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο.