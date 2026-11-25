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Ο Ισραηλινός αστρολόγος Τόμερ Μακόρι προβλέπει ότι η ένταση με το Ιράν θα αναζωπυρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η κρίση θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τον Αύγουστο του 2027 ή ακόμη και τον Απρίλιο του 2028.

Ανάλυση της εταιρείας παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης DABUR ανέδειξε αντικρουόμενες προβλέψεις Ισραηλινών αστρολόγων, μέντιουμ και αριθμολόγων, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για το ενδεχόμενο νέου πολέμου με το Ιράν.

«Η υπόθεση του Ιράν απέχει πολύ από το να έχει κλείσει», υποστήριξε ο Μακόρι.

Η Ισραηλινή μέντιουμ Ρίκι Κίτρο προέβλεψε μια σύντομη στρατιωτική αναμέτρηση, με σοβαρές, ωστόσο, συνέπειες.

«Θα υπάρξει επίθεση. Θα έχει μικρότερη διάρκεια από ό,τι πιστεύει ο κόσμος και θα προκαλέσει ιδιαίτερα σφοδρές αντιδράσεις», ανέφερε.

Μια άλλη μέντιουμ, η Έντεν Χοντάγια Κοέν, προέβλεψε πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα, με εμπλοκή του Ιράν, της Γάζας και του Λιβάνου.

«Μην ακυρώνετε τις πτήσεις ή τους γάμους σας»

Στον αντίποδα, ο αριθμολόγος Ναχούμ Ταμίρ διατύπωσε μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι η ένταση θα οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μην αλλάξετε κανένα από τα σχέδιά σας, είτε πρόκειται για μια πτήση είτε για έναν γάμο. Συνεχίστε κανονικά τη ζωή σας», ανέφερε απευθυνόμενος στους ακολούθους του.

Ο μέντιουμ Χάι Αμίτ απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο επικείμενου πολέμου, προτρέποντας τους Ισραηλινούς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Θα φέρει το Χανουκά ένα θαύμα;

Η επικείμενη εβραϊκή γιορτή του Χανουκά βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι Ισραηλινοί εξέφρασαν φόβους ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ελπίδα για ένα «θαύμα του Χανουκά».

Σύμφωνα με την DABUR, οι καθησυχαστικές προβλέψεις των μέντιουμ έτυχαν ιδιαίτερα θετικής υποδοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία της ισραηλινής κοινωνίας μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας πολεμικής αναμέτρησης με το Ιράν.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις στερούνται επιστημονικής βάσης και δεν στηρίζονται σε διασταυρωμένες πληροφορίες στρατιωτικών υπηρεσιών.

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