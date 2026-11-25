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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν την Τετάρτη, στην Αίγυπτο όταν βυτιοφόρο που μετέφερε πετρελαιοειδή ανετράπη και εξερράγη στην περιφερειακή οδό του Καΐρου, στην περιοχή Αλ-Ουαράκ της επαρχίας Γκίζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, η πυρκαγιά ξέσπασε πάνω από τη σήραγγα Ten Tunnel, μέσα σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στη δυτική όχθη του Νείλου. Αν και ο πρώτος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα τραυματίες -εννέα με εγκαύματα και έναν με αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού- ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά όσο εξελίσσονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Κινητοποίηση των νοσοκομείων και της Πολιτικής Προστασίας

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 39 ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Zayed Specialised, Imbaba General και Warraq Central, ενώ ο υπουργός Υγείας, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, παρακολουθεί την ιατρική ανταπόκριση και έδωσε εντολή στις υγειονομικές δομές γύρω από το σημείο του δυστυχήματος να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Ahram, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν αμέσως το τμήμα της περιφερειακής οδού στην Αλ-Ουαράκ, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας για την προστασία των οδηγών και την αποφυγή μποτιλιαρίσματος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το δυστύχημα.

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