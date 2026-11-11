Αίγυπτος: Πριν από μήνες έστειλε στρατό, μαχητικά Rafale και συστήματα αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία

Διαφωνίες και συγκρούσεις στα ανώτατα κλιμάκια του στρατού και της πολιτικής ηγεσίας της Αιγύπτου για τον βαθμό εμπλοκής των στρατιωτικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αίγυπτος: Πριν από μήνες έστειλε στρατό, μαχητικά Rafale και συστήματα αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία

Αιγύπτιοι στρατιώτες σε επιφυλακή στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα.  31 Οκτωβρίου 2023

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αίγυπτος έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις, μαχητικά Rafale και συστήματα αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία πριν από την επίσημη δημόσια υποστήριξη του προέδρου αλ Σίσι.
  • Υπήρξαν σημαντικές διαφωνίες στην αιγυπτιακή στρατιωτική ηγεσία σχετικά με το εύρος και τον χαρακτήρα της εμπλοκής, ειδικά για τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων στην Υεμένη.
  • Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την αποστολή στρατευμάτων πριν από την κοινοβουλευτική έγκριση που δόθηκε τον Οκτώβριο για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η στρατιωτική παρουσία της Αιγύπτου περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση της ναυτικής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ.
  • Η Σαουδική Αραβία ανανέωσε οικονομική στήριξη προς την Αίγυπτο με κατάθεση 5,3 δισ. δολαρίων στην Κεντρική Τράπεζα, ενισχύοντας τη σχέση των δύο χωρών.
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Η Αίγυπτος ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη, στρατιωτικά ελικόπτερα και συστήματα αεράμυνας σε στρατηγικές τοποθεσίες στη Σαουδική Αραβία μήνες πριν ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εκφράσει δημοσίως την υποστήριξη του Καΐρου προς το Ριάντ, όπως ανέφεραν αιγυπτιακές στρατιωτικές πηγές στην ιστοσελίδα Middle East Eye.

Αιγυπτιακή στρατιωτική πηγή είπε στην ιστοσελίδα, ότι η στρατιωτική δύναμη περιελάμβανε μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών Rafale, οκτώ ελικόπτερα και τέσσερα μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη, Αιγυπτιακά πολεμικά πλοία είχαν επίσης μετακινηθεί προς το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι αναφερόμενες ναυτικές κινήσεις σημειώθηκαν εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας της Αιγύπτου για την ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρομών της Ερυθράς Θάλασσας και της απειλής που συνιστούν οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Τον Αύγουστο, η Αίγυπτος φέρεται να ενίσχυσε τη ναυτική της παρουσία κοντά στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, με αναφορές να υποστηρίζουν ότι σύγχρονες φρεγάτες και κορβέτες είχαν αναπτυχθεί προς τη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Αιγυπτιακός στρατός

Αιγύπτιοι στρατιώτες στη Ράφα. 31 Οκτωβρίου 2023

AP

Επιπλέον, η μονάδα ερευνών ανοιχτών πηγών του Al Jazeera Arabic ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι, βάσει δεδομένων παρακολούθησης πτήσεων, εντοπίστηκαν δύο αιγυπτιακά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 Hercules που πετούσαν στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Μία από τις στρατιωτικές πηγές ανέφερε ότι η Αίγυπτος είχε επίσης αναδιατάξει διάφορα συστήματα αεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των πυροβολαρχιών Skyguard-Amoun, σε στρατηγικές θέσεις στα ανατολικά και νότια της Σαουδικής Αραβίας. «Οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές απόψεων σε θέματα ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονταν από την έναρξη των συγκρούσεων, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της στρατιωτικής παρέμβασης και της παροχής υποστήριξης», ανέφερε η πηγή.

«Παρότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, η στρατηγική, οι μηχανισμοί και τα επιχειρησιακά σχέδια για την παρέμβαση εξακολουθούσαν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και συντονισμού, με σκοπό τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου», τόνισε η ίδια πηγή.

Αίγυπτος Βουλή

Ο Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι στο Αιγυπτιακό κοινοβούλιο. 2 Απριλίου 2024.

ΑΡ

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την αποστολή των στρατευμάτων πριν από μήνες

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι επιβεβαίωσε ότι ο αιγυπτιακός στρατός είχε αποσταλεί δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία πριν ο Αιγύπτιος πρόεδρος λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου. «Η παρουσία μας εκεί ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, μετά τις επιθέσεις και τις επιθετικές ενέργειες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν», δήλωσε ο Μπαντρ Αμπντελάτι στο France 24, προσθέτοντας ότι το Κάιρο βρίσκεται πλέον στη διαδικασία «ενίσχυσης» αυτής της αποστολής.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο αλ Σίσι ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει την αποστολή αιγυπτιακών δυνάμεων για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον ζητηθεί. Την επόμενη μέρα, το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, υπό την προεδρία του αλ Σίσι, ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την προστασία της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου.Σύμφωνα με το άρθρο 152 του αιγυπτιακού Συντάγματος, ο πρόεδρος της χώρας πρέπει να συμβουλευτεί το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και να λάβει την έγκριση των δύο τρίτων της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν αποστείλει τις ένοπλες δυνάμεις σε αποστολή μάχης εκτός της χώρας.

Μπαντρ Αμπντελάτι

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπαντρ Αμπντελάτι

Το κοινοβούλιο πραγματοποίησε κλειστές συνεδριάσεις στις 18 και 19 Οκτωβρίου, πριν συνέλθει εκ νέου στις 26 Οκτωβρίου, οπότε οι βουλευτές ενέκριναν το αίτημα του αλ Σίσι με πλειοψηφία δύο τρίτων.Η εξουσιοδότηση επιτρέπει στον πρόεδρο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σε συντονισμό με το βασίλειο, για την υπεράσπιση του εδάφους του έναντι εξωτερικής επιθετικότητας.

Η κοινοβουλευτική έγκριση, όμως, δεν έχει διευκρινίσει δημοσίως τη συγκεκριμένη φύση ή την έκταση της στρατιωτικής δέσμευσης της Αιγύπτου. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το κίνημα των Χούθι της Υεμένης, με την κλιμάκωση της έντασης να εμπλέκει όλο και περισσότερο τις περιφερειακές δυνάμεις σε συζητήσεις σχετικά με την άμυνα του βασιλείου.

Διαφωνίες στον αιγυπτιακό στρατό

Ένας δεύτερος ανώτερος αιγυπτιακός στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε έντονες διαφωνίες εντός της στρατιωτικής ηγεσίας της Αιγύπτου σχετικά με το εύρος οποιασδήποτε επέμβασης, και συγκεκριμένα αναφορικά με το εάν οι αιγυπτιακές χερσαίες δυνάμεις θα πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι στις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν ο αλ Σίσι, διοικητές από διάφορους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με την πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Υεμένη.

Houthi-Saudi Arabia

Ο εκπρόσωπος των Χούθι στην Υεμένη, Γιαχία Σαρί

AP/Osamah Abdulrahman

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αλ Σίσι πίεσε ώστε η Αίγυπτος να συμμετάσχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι ήταν δύσκολο να δικαιολογηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς οι επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου συνέχιζαν να εντείνονται.«Η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει επίσημα στρατιωτική υποστήριξη από την Αίγυπτο στον τρέχοντα πόλεμο.

Η συμμετοχή στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της υδατικής ασφάλειας και την προστασία της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Αιγύπτου στον τομέα της ασφάλειας», ανέφερε η πηγή. «Η οικονομική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας προς την Αίγυπτο αποτελεί επίσης μέρος των στόχων που κρύβονται πίσω από την κίνηση της Αιγύπτου», τόνισε η ίδια πηγή. Στις 30 Οκτωβρίου, αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τραπεζικές πηγές, ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία είχε συμφωνήσει να ανανεώσει κατά ένα ακόμη έτος μια κατάθεση ύψους 5,3 δισ. δολαρίων στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, λίγο πριν από τη λήξη της.

Η κατάθεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης οικονομικής στήριξης της Σαουδικής Αραβίας προς την Αίγυπτο, η οποία αντιμετωπίζει συνεχή πίεση στα συναλλαγματικά της αποθέματα και στην οικονομία της.Η ανανέωση αυτή πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την δημόσια υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας από τον Αιγύπτιο πρόεδρο.

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