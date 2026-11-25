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«Θα πεθάνεις» απείλησε τη σύζυγό του 47χρονος με καταγωγή από τον Βόλο. Το ζευγάρι που πλέον έχει χωρίσει, είχε έναν ακόμη καβγά, που τους οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες για να λύσουν τις διαφορές τους.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι δυο τους είχαν αποφασίσει να χωρίσουν, καθώς ο 47χρονος κατηγορούσε τη σύζυγό του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Τον Φεβρουάριο του 2024 κι ενώ όδευαν προς το διαζύγιο, διαπληκτίστηκαν ξανά. Ο σύζυγος κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τη γυναίκα του στο στήθος και ότι την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει και να χτυπήσει ένα δάχτυλό της. «Θα πεθάνεις» φέρεται να την απείλησε και να τη «στόλισε» με χυδαίες βρισιές, πριν εκείνη καταφύγει στην αστυνομία για να υποβάλλει σε βάρος του μήνυση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Στο εδώλιο βρέθηκε ο σύζυγός ο οποίος κατηγορήθηκε για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής, σωματικής βλάβης και εξύβρισης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που προκαλούσε τους μεταξύ τους καβγάδες.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ του δόθηκε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

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