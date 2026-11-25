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Μακριά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ συναντήθηκαν στο γήπεδο του βόλεϊ, συμμετέχοντας την Τρίτη σε φιλικό αγώνα με μαθητές ουγγρόφωνου σχολείου στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας, στη νοτιοδυτική Ουκρανία.

Η διπλωματία του βόλεϊ φέρνει πιο κοντά Κίεβο και Βουδαπέστη

Βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Μάγιαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους δύο ηγέτες να επιδίδονται με ανταγωνιστικό πνεύμα στο παιχνίδι.

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Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ούγγρου πρωθυπουργού στην Υπερκαρπαθία, όπου διαβιούν περίπου 100.000 μέλη της ουγγρικής μειονότητας.

Ο Μάγιαρ έφθασε στην Ουκρανία για μια επίσκεψη την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «ιστορική», σηματοδοτώντας την αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις μετά την κυβερνητική αλλαγή στη Βουδαπέστη τον περασμένο Απρίλιο.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν το ουγγρόφωνο λύκειο «Λάγιος Κόσουτ» στην πόλη Μπερέχοβε, σημαντικό κέντρο του ουγγρικού πολιτισμού στην Ουκρανία. Στο σχολείο, η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ουγγρική γλώσσα, ενώ οι μαθητές διδάσκονται επίσης ουκρανικά και αγγλικά.

«Ένας σύντομος αγώνας βόλεϊ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και Ούγγρους μαθητές στο Λύκειο “Λάγιος Κόσουτ” στο Μπερέχοβε, το οποίο το επόμενο έτος θα συμπληρώσει 125 χρόνια λειτουργίας», έγραψε ο Μάγιαρ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και «τις δύο ομάδες για τον εξαιρετικό αγώνα».

«Αντίστοιχα, στη Βουδαπέστη υπάρχει ένα σχολείο όπου τα παιδιά των Ουκρανών διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα. Αυτός ο αμοιβαίος σεβασμός είναι σημαντικός για τις σχέσεις μας και πρέπει να αποτελέσει το θεμέλιο ολόκληρης της συνεργασίας μας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ουκρανίας – Ουγγαρίας

Η Βουδαπέστη κατηγορούσε επί σειρά ετών το Κίεβο για περιορισμό των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας, κυρίως μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων που περιόριζαν τη διδασκαλία στις μειονοτικές γλώσσες και επέβαλλαν τη χρήση της ουκρανικής στη δημόσια ζωή.

Τον περασμένο μήνα, το ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που διευρύνει το δικαίωμα των μειονοτήτων να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα.

Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, η κυβέρνηση Μάγιαρ απέσυρε τις αντιρρήσεις της για το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θεωρώ τη σημερινή ημέρα ιστορική στιγμή και εξαιρετική ευκαιρία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στις σχέσεις των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Μάγιαρ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ζελένσκι εξέφρασε, από την πλευρά του, την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη «σημαντικών σχέσεων καλής γειτονίας με την Ουγγαρία».

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Βίκτορ Όρμπαν, γνωστό για τη φιλορωσική του στάση, ο Μάγιαρ καταδίκασε εκ νέου τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δηλώνοντας χωρίς περιστροφές:

«Ο ουγγρικός λαός καταδικάζει απερίφραστα αυτή την τρομερή ρωσική επιθετικότητα».

Το γλωσσικό ζήτημα και οι εκκρεμότητες

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ούγγρου πρωθυπουργού στην περιοχή από το 2015.

Ο Μάγιαρ ζητεί από την Ουκρανία να υιοθετήσει, το αργότερο έως τις αρχές του 2027, ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στα μέλη της ουγγρικής μειονότητας να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα σε νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αθλητικές εκδηλώσεις.

Η πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών μετά τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Είχε προηγηθεί η υπογραφή από τον Ζελένσκι του νόμου για την ενίσχυση των γλωσσικών δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στην εκπαίδευση, μια εξέλιξη την οποία ανέμενε επί μακρόν η Βουδαπέστη.

Μετά τη συνάντηση, ο Μάγιαρ είχε χαρακτηρίσει τη θέσπιση του νόμου «πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Παρά τα μηνύματα προσέγγισης, ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν εύθραυστες και δεν έχουν ξεπεραστεί όλες οι εκκρεμότητες.

Η Βουδαπέστη αρνήθηκε πρόσφατα να συμμετάσχει σε ένα νέο σχήμα περιφερειακής συνεργασίας που πρότεινε το Κίεβο και το οποίο θα έφερνε κοντά οκτώ χώρες της περιοχής των Καρπαθίων.

Η ένταση στις σχέσεις Ουκρανίας και Ουγγαρίας ανάγεται στο 2017, όταν το Κίεβο καθιέρωσε την ουκρανική ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

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