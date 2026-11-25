Snapshot Snapshot powered by AI

Δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, το απόγευμα της Τετάρτης 25/11, όταν ένας νεαρός άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μπροστά από το κτήριο του υπουργείου Πολιτισμού και δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα κίνητρα της πράξης του, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο, miejskireporter.pl, περαστικοί και υπάλληλοι της ασφαλείας του Προεδρικού Μεγάρου έσπευσαν άμεσα να σβήσουν τις φωτιές από τον άνδρα.

Όπως αναφέρθηκε, ένας περαστικός έριξε πάνω του ένα μπουφάν, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, ενώ άλλα άτομα τον έριξαν στο έδαφος, χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες και ειδοποίησαν τις Αρχές. Οι περαστικοί κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και ο άνδρας παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής απέκλεισαν το σημείο και διεξάγουν έρευνα.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του και η έκταση των τραυμάτων του.