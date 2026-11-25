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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου – Άσσου στην Κεφαλονιά.

Όπως αναφέρει to inkefalonia.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ενός.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου, διασωληνώθηκε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος αναμένεται να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο εκτός νησιού για νοσηλεία.

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