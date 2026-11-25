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Την ανάγκη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα υπογράμμισε την Τρίτη ο προεδρικός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της συνομιλίας, η παρέμβαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης δυσφορίας στον Λευκό Οίκο και στο Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace) για την αδιαλλαξία του Νετανιάχου, καθώς εκτιμάται ότι θέτει την πολιτική του επιβίωση πάνω από όλα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο New York Magazine, ο Κούσνερ είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία του, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: «είτε θα ανακάμψει από την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, θα γίνει πολύ πιο ασφαλές και πιο ενταγμένο στον κόσμο, είτε θα συνεχίσει στην τρέχουσα πορεία, που το οδηγεί σε καθεστώς διεθνούς παρία». Παρά το τεταμένο κλίμα, δύο πηγές χαρακτήρισαν την τηλεφωνική συνομιλία «θετική και εποικοδομητική», αναφέροντας ότι ο Νετανιάχου άφησε ξανά να εννοηθεί πως είναι έτοιμος να προχωρήσει στα βήματα που ζητά η Ουάσιγκτον. Τρίτη πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε δεσμευμένος στο σχέδιο, ενώ το γραφείο του επιβεβαίωσε την επικοινωνία χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν εκτενώς η ανθρωπιστική βοήθεια και η προετοιμασία για τον χειμώνα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Το πολιτικό παρασκήνιο και το 15σημείο σχέδιο

Ο οδικός χάρτης για τη Γάζα προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα και τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης σε μια νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Τον Ιούλιο, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία 15 σημείων με τη Χαμάς για τη μεταβίβαση του πολιτικού ελέγχου και της ασφάλειας, ωστόσο το σχέδιο έμεινε «παγωμένο» επί μήνες λόγω των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικός ως προς το αν η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί ποτέ, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση ανασυντάσσεται και επανεξοπλίζεται. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τον στήριξε λίγο πριν από τις εκλογές και ζητά πλέον ανταπόδοση, πολλά από τα μέτρα προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις στην εκλογική βάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, ο πολιτικός του αντίπαλος, Γκάντι Άιζενκοτ, σημειώνει πρόοδο στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης —γεγονός που θα μπορούσε να απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Προεκλογικά, ο Άιζενκοτ είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει το σχέδιο Τραμπ ώστε η Χαμάς να μην ελέγχει τη Γάζα εντός 18 μηνών, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο Νετανιάχου θα στηρίξει το σχέδιο ακόμη και αν βρεθεί στην αντιπολίτευση.

Ο εκνευρισμός του Λευκού Οίκου για το επιχείρημα της «υπηρεσιακής κυβέρνησης»

Πριν από δύο εβδομάδες, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει τηλεφωνικά από τον Νετανιάχου να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου. Παρότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα, έκτοτε δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Κατά τη συνομιλία εκείνη, ο Νετανιάχου επικαλέστηκε ότι δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις επειδή ηγείται υπηρεσιακής κυβέρνησης. Το επιχείρημα αυτό προκάλεσε έντονη ενόχληση στην αμερικανική πλευρά, καθώς η κυβέρνησή του είχε αποδεχθεί το σχέδιο πολύ πριν από τις εκλογές. «Ο Μπίμπι ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να κάνει μικρά πράγματα στη Γάζα στα οποία είχε ήδη συμφωνήσει επειδή είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει σε πόλεμο με το Ιράν. Αυτό δεν ήταν σοβαρό επιχείρημα», δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή με άμεση γνώση των επαφών.

Τα έξι βήματα που ζητά η Ουάσιγκτον

Η εφαρμογή του σχεδίου εξαρτάται πλέον από το «πράσινο φως» της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Λευκός Οίκος και το Συμβούλιο Ειρήνης πιέζουν τον Νετανιάχου να εγκρίνει έξι συγκεκριμένες ενέργειες:

Την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα.

Την άδεια εξόδου 4.000 Παλαιστινίων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, ώστε να εκπαιδευτούν στην Αίγυπτο ως μέλη της μελλοντικής αστυνομίας της Γάζας και στη συνέχεια να επιστρέψουν.

Την έγκριση εισόδου υλικών για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στον θύλακα.

Την είσοδο προσωρινών τροχόσπιτων (mobile homes) για τη στέγαση εκτοπισμένων ενόψει του χειμώνα.

Την είσοδο οικοδομικών υλικών για την κατασκευή των βάσεων της δύναμης ISF.

Την έναρξη λειτουργίας της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης σε μία περιοχή της νότιας Γάζας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με πηγές της Ουάσιγκτον, οι ιδιωτικές και δημόσιες πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ -σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ- φαίνεται να καθιστούν το Ισραήλ πιο δεκτικό, αν και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι διαβεβαιώσεις θα μεταφραστούν τελικά σε πράξεις.

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