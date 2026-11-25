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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης του πρώην ναζιστικού ξενώνα, γνωστού ως «Φωλιά του Αετού», στη νότια Γερμανία, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου μήνα, η οποία προκάλεσε τόσο εκτεταμένες ζημιές ώστε το μέλλον του κτηρίου να καταστεί αβέβαιο, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Χτισμένο το 1938 στην κορυφή ενός βουνού με θέα στις Βαυαρικές Άλπεις, το απομονωμένο καταφύγιο είχε φιλοξενήσει τον Αδόλφο Χίτλερ και είναι γνωστό επίσης ως «τεϊοποτείο του Χίτλερ», αν και ο ναζιστής δικτάτορας το επισκεπτόταν μόνο περιστασιακά.

Το ιστορικό συγκρότημα, το οποίο προσέλκυε περίπου 300.000 επισκέπτες ετησίως, παραμένει κλειστό από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν πυρκαγιά κατέστρεψε τη στέγη του και τα εναπομείναντα αυθεντικά έπιπλα.

Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν άνδρα ως ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο ίδιος κρατείται σε ψυχιατρική μονάδα αυξημένης ασφαλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο Μπαρτλ Βίμερ, πρόεδρος της τοπικής τουριστικής ένωσης που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του επισκέψιμου χώρου, δήλωσε στο Reuters ότι οι μαυρισμένοι από τη φωτιά τοίχοι του κτηρίου διατηρούν επαρκή στατική αντοχή ώστε να υποστηρίξουν μια νέα στέγη.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του οικοδομήματος από τις χειμερινές καιρικές συνθήκες, ενόσω συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης.

Αντιπαράθεση για το μέλλον της «Φωλιάς του Αετού»

Ένας τεράστιος γερανός δεσπόζει πλέον πάνω από το ιστορικό κτήριο, το οποίο περιβάλλεται από σκαλωσιές. Ο ανελκυστήρας που οδηγεί στο υπόγειο διασώθηκε από τις φλόγες, επιτρέποντας στα συνεργεία να μεταφέρουν τα απαραίτητα υλικά.

Η ανακατασκευή του κτηρίου, το οποίο ανήκει στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας, έχει πυροδοτήσει, ωστόσο, αντιπαράθεση.

Επικριτές της αποκατάστασης υποστηρίζουν ότι η «Φωλιά του Αετού» θα έπρεπε να παραμείνει ερειπωμένη, προκειμένου να αποθαρρυνθούν τα προσκυνήματα νεοναζί και να μετατοπιστεί το επίκεντρο της προσοχής στα θύματα και στα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος.

Από την πλευρά του, ο Βίμερ υποστήριξε ότι η κατεδάφιση τέτοιων ιστορικών χώρων δεν επιλύει το πρόβλημα, καθώς οι επισκέψεις συνεχίζονται ακόμη και όταν ελάχιστα κατάλοιπα έχουν απομείνει.

«Η διατήρηση ενός κτηρίου που λειτουργεί ως τόπος ιστορικής μνήμης και τελεί υπό επιτήρηση, ακριβώς επειδή εξακολουθεί να υφίσταται, αποτελεί πολύ καλύτερη προσέγγιση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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