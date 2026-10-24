Γερμανία: Κάηκε ολοσχερώς ένα από τα αρχηγεία του Χίτλερ - Συνελήφθη ύποπτος

Snapshot Η «Φωλιά του Αετού», αρχηγείο του Χίτλερ στις Βαυαρικές Άλπεις, καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά στις 23/10.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες και η απομακρυσμένη τοποθεσία δυσκόλεψε την κατάσβεση.

Υπό κράτηση τέθηκε ένας ύποπτος για εμπρησμό, ο οποίος εντοπίστηκε ως μοτοσικλετιστής κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Το καταφύγιο χτίστηκε το 1937-38, βρισκόταν σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και λειτουργούσε ως μουσείο ναζισμού.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Ολοσχερώς καταστράφηκε η «Φωλιά του Αετού» στη Γερμανία, ένα από τα αρχηγεία που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ την περίοδο του ναζισμού, στις Βαυαρικές Άλπεις.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία φωτιά ξέσπασε μέσα στον χώρο το βράδυ της Παρασκευής 23/10, καταστρέφοντας τον χώρο που είχε χτιστεί μεταξύ του 1937-38.

Η απομακρυσμένη τοποθεσία του καταφυγίου στα Άλπεις, σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων (περίπου 6.000 πόδια), δυσχέρανε τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίζα Μάιερ.

Υποψίες για εμπρησμό από πρόθεση

Αν και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την αιτία, γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ερευνητές υποψιάζονται εμπρησμό. Μάλιστα, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για την ενέργεια.

Η εφημερίδα «Bild» ανέφερε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνάντησαν έναν μοτοσικλετιστή που κατευθυνόταν προς το μέρος τους καθώς πήγαιναν στον τόπο του συμβάντος, τον οποίο εντόπισαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο ύποπτος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρείο. «Πρόκειται εμφανώς για εμπρησμό από πρόθεση», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε.

Ο ύποπτος είναι ένας 33χρονος Γερμανός που έχει κάποια σχέση με την περιοχή αλλά δεν ζει εκεί, διευκρίνισε ο Φίτσε. Πιθανολογείται ότι προέβη σε αυτήν την πράξη λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όμως, «λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο του κτιρίου», δεν έχει αποκλειστεί ακόμη η πιθανότητα το κίνητρό του να ήταν πολιτικό.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο ύποπτος εξετάστηκε το πρωί από ψυχίατρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια «προσωρινή νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα», δήλωσε επιπλέον ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ειδικός και η εισαγγελική αρχή ενέκριναν αυτή τη νοσηλεία.

Η Μάιερ δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Το συγκεκριμένο καταφύγιο χρησιμοποιούνταν από τον Χίτλερ για να υποδέχεται ξένους διπλωμάτες. Βρίσκεται στο βουνό Κέλσταϊν των Βαυαρικών Άλπειων στη νότια Γερμανία.

Ο χώρος είχε διατηρηθεί από την περίοδο ου Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ξεκίνησε να λειτουρεί ως εστιατόριο από το 1952. Σήμερα λειτουργούσε ως μουσείο του ναζισμού.

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