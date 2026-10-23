Από τη Ρωσία στην Κίνα ο Σρέντερ: Μετά τα γενέθλια Πούτιν, στο πλευρό του Ουάνγκ Γι

Snapshot Ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ εμφανίστηκε στο Φόρουμ Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στην Κίνα, συνοδευόμενος από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

Η παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε έντονη κριτική και εκκλήσεις για διαγραφή του από το SPD.

Το Φόρουμ συνδέεται με την πρωτοβουλία της Κίνας για αναμόρφωση της διεθνούς τάξης προς ένα πολυμερές σύστημα με δικαιότερη παγκόσμια ισορροπία.

Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για άδικη κυριαρχία και ζητεί ενίσχυση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών στον ΟΗΕ και αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων στο ΔΝΤ.

Η κινεζική πρωτοβουλία προβάλλει την Κίνα ως φωνή του Παγκόσμιου Νότου και επιδιώκει μεταρρυθμίσεις σε διεθνείς οργανισμούς για να περιοριστεί η μονομερής επιρροή συγκεκριμένων χωρών. Snapshot powered by AI

Λίγο μετά την επίσκεψή του στη Ρωσία, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σε φόρουμ για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης στην Κίνα.

Συνοδευόμενος από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, εισήλθε μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους στην αίθουσα της τελετής έναρξης, στην πόλη Σιονγκάν, την οποία το Πεκίνο προβάλλει ως πρότυπη σοσιαλιστική πόλη. Κάθισε στην πρώτη σειρά, ενώ η σύζυγός του, Σογιόν Σρέντερ-Κιμ, βρισκόταν μία σειρά πίσω. Ο πρώην καγκελάριος δεν εκφώνησε ομιλία στην τελετή.

Η εμφάνισή του ακολούθησε την έντονη κριτική που δέχθηκε από το κόμμα του για την παρουσία του στον εορτασμό των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) επανήλθαν οι εκκλήσεις να κινηθεί διαδικασία διαγραφής του. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Σρέντερ είχε συγχαρεί τον Πούτιν στη Μόσχα στις 7 Οκτωβρίου, για τα 74α γενέθλιά του.

Ο 82χρονος Σρέντερ διετέλεσε καγκελάριος από το 1998 έως το 2005. Η στενή φιλία του με τον Πούτιν και η δραστηριοποίησή του σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο επικρίσεων. Ο ίδιος έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Ρώσο πρόεδρο και μετά την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Αντιθέτως, ελάχιστα είναι γνωστά για τα ταξίδια του στην Κίνα. Δεν είχε διευκρινιστεί αρχικά ποιους άλλους θα συναντούσε κατά την επίσκεψή του. Ο Κινέζος πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σι Τζινπίνγκ, δεν βρισκόταν στη Σιονγκάν. Απηύθυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους μέσω του υπουργού Εξωτερικών.

Το Πεκίνο καταγγέλλει «άδικη κυριαρχία» των ΗΠΑ

Το Φόρουμ Παγκόσμιας Διακυβέρνησης συνδέεται με την ομώνυμη πρωτοβουλία που είχε εξαγγείλει ο Σι έναν χρόνο νωρίτερα. Κίνα και Ρωσία τάσσονται εδώ και καιρό υπέρ της αναμόρφωσης της διεθνούς τάξης προς ένα πολυμερές σύστημα. Με στόχους που παραμένουν αόριστα διατυπωμένοι, η πρωτοβουλία προτάσσει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της πολυμέρειας και μια δικαιότερη παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Μέσω αυτής, η Κίνα επιδιώκει να συνδιαμορφώσει μια παγκόσμια τάξη στην οποία θεωρεί ότι κυριαρχούν σήμερα, κατά τρόπο άδικο, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι πολλοί αντιμετωπίζουν την πρωτοβουλία ως βήμα βελτίωσης του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος.

Ο Κινέζος υπουργός αναφέρθηκε εκ νέου σε αλλαγές πρωτοφανείς εδώ και έναν αιώνα, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών εκφοβισμού και μονομερών ενεργειών. Δεν κατονόμασε κάποια χώρα, ωστόσο το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ανάλογες διατυπώσεις με αποδέκτη την Ουάσιγκτον.

Σε Λευκή Βίβλο για την πρωτοβουλία, που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο, η κινεζική κυβέρνηση υποστήριζε ότι «ορισμένες χώρες» παρεμπόδιζαν επί μακρόν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και των οργανισμών του, προκειμένου να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Στο ίδιο κείμενο επισήμαινε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.

Το Πεκίνο προβάλλει έτσι τον εαυτό του ως φωνή του Παγκόσμιου Νότου. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητεί στη Λευκή Βίβλο την ενίσχυση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών στο όργανο. Παράλληλα, διεκδικεί αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες καθορίζουν τα όρια χρηματοδότησης, τα δικαιώματα ψήφου και τις χρηματοδοτικές εισφορές.

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