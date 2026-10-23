Από τη Ρωσία στην Κίνα ο Σρέντερ: Μετά τα γενέθλια Πούτιν, στο πλευρό του Ουάνγκ Γι

Ο πρώην καγκελάριος κάθισε στην πρώτη σειρά του Φόρουμ Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν, που αναζωπύρωσε τις αντιδράσεις στο SPD

Newsroom

Από τη Ρωσία στην Κίνα ο Σρέντερ: Μετά τα γενέθλια Πούτιν, στο πλευρό του Ουάνγκ Γι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ εμφανίστηκε στο Φόρουμ Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στην Κίνα, συνοδευόμενος από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.
  • Η παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε έντονη κριτική και εκκλήσεις για διαγραφή του από το SPD.
  • Το Φόρουμ συνδέεται με την πρωτοβουλία της Κίνας για αναμόρφωση της διεθνούς τάξης προς ένα πολυμερές σύστημα με δικαιότερη παγκόσμια ισορροπία.
  • Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για άδικη κυριαρχία και ζητεί ενίσχυση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών στον ΟΗΕ και αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων στο ΔΝΤ.
  • Η κινεζική πρωτοβουλία προβάλλει την Κίνα ως φωνή του Παγκόσμιου Νότου και επιδιώκει μεταρρυθμίσεις σε διεθνείς οργανισμούς για να περιοριστεί η μονομερής επιρροή συγκεκριμένων χωρών.
Snapshot powered by AI

Λίγο μετά την επίσκεψή του στη Ρωσία, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σε φόρουμ για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης στην Κίνα.

Συνοδευόμενος από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, εισήλθε μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους στην αίθουσα της τελετής έναρξης, στην πόλη Σιονγκάν, την οποία το Πεκίνο προβάλλει ως πρότυπη σοσιαλιστική πόλη. Κάθισε στην πρώτη σειρά, ενώ η σύζυγός του, Σογιόν Σρέντερ-Κιμ, βρισκόταν μία σειρά πίσω. Ο πρώην καγκελάριος δεν εκφώνησε ομιλία στην τελετή.

Η εμφάνισή του ακολούθησε την έντονη κριτική που δέχθηκε από το κόμμα του για την παρουσία του στον εορτασμό των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) επανήλθαν οι εκκλήσεις να κινηθεί διαδικασία διαγραφής του. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Σρέντερ είχε συγχαρεί τον Πούτιν στη Μόσχα στις 7 Οκτωβρίου, για τα 74α γενέθλιά του.

Ο 82χρονος Σρέντερ διετέλεσε καγκελάριος από το 1998 έως το 2005. Η στενή φιλία του με τον Πούτιν και η δραστηριοποίησή του σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο επικρίσεων. Ο ίδιος έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Ρώσο πρόεδρο και μετά την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Αντιθέτως, ελάχιστα είναι γνωστά για τα ταξίδια του στην Κίνα. Δεν είχε διευκρινιστεί αρχικά ποιους άλλους θα συναντούσε κατά την επίσκεψή του. Ο Κινέζος πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σι Τζινπίνγκ, δεν βρισκόταν στη Σιονγκάν. Απηύθυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους μέσω του υπουργού Εξωτερικών.

Το Πεκίνο καταγγέλλει «άδικη κυριαρχία» των ΗΠΑ

Το Φόρουμ Παγκόσμιας Διακυβέρνησης συνδέεται με την ομώνυμη πρωτοβουλία που είχε εξαγγείλει ο Σι έναν χρόνο νωρίτερα. Κίνα και Ρωσία τάσσονται εδώ και καιρό υπέρ της αναμόρφωσης της διεθνούς τάξης προς ένα πολυμερές σύστημα. Με στόχους που παραμένουν αόριστα διατυπωμένοι, η πρωτοβουλία προτάσσει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της πολυμέρειας και μια δικαιότερη παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Μέσω αυτής, η Κίνα επιδιώκει να συνδιαμορφώσει μια παγκόσμια τάξη στην οποία θεωρεί ότι κυριαρχούν σήμερα, κατά τρόπο άδικο, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι πολλοί αντιμετωπίζουν την πρωτοβουλία ως βήμα βελτίωσης του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος.

Ο Κινέζος υπουργός αναφέρθηκε εκ νέου σε αλλαγές πρωτοφανείς εδώ και έναν αιώνα, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών εκφοβισμού και μονομερών ενεργειών. Δεν κατονόμασε κάποια χώρα, ωστόσο το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ανάλογες διατυπώσεις με αποδέκτη την Ουάσιγκτον.

Σε Λευκή Βίβλο για την πρωτοβουλία, που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο, η κινεζική κυβέρνηση υποστήριζε ότι «ορισμένες χώρες» παρεμπόδιζαν επί μακρόν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και των οργανισμών του, προκειμένου να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Στο ίδιο κείμενο επισήμαινε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.

Το Πεκίνο προβάλλει έτσι τον εαυτό του ως φωνή του Παγκόσμιου Νότου. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητεί στη Λευκή Βίβλο την ενίσχυση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών στο όργανο. Παράλληλα, διεκδικεί αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες καθορίζουν τα όρια χρηματοδότησης, τα δικαιώματα ψήφου και τις χρηματοδοτικές εισφορές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 35χρονης από το Λαγονήσι Αττικής

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανακοίνωση της Pizza Fan: Σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής προβλήτας του Μπράιτον - Το παρέσυραν τα τεράστια κύματα

18:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψάχνουν ποιοι από τους 49 αγώνες ήταν στο στοίχημα, από σχολικά πρωταθλήματα έως τη GBL – Σε τουλάχιστον 18 αναμετρήσεις συμμετείχε ο Προμηθέας Πατρών

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Τσάπας, ένας εκ των μαρτύρων κατηγορίας απαντά στους ισχυρισμούς Λιόλιου και αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο και το στήσιμο ακόμη και σχολικών αγώνων

18:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και πιο γρήγορα οι αιτήσεις για πιστοποίηση καταγωγής προϊόντων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ζευγάρι που αφιέρωσε τη ζωή του στα ρακούν - Η τραγική ιστορία που άλλαξε τα πάντα

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παναγιώτης Μάργαρης και Κατερίνα Βελεσιώτου στη σκηνή με τη «Μεσόγειο»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Θέλουμε η γνώση να γίνεται καινοτομία, επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος δύτης στο Λευκαντί

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Ρωσία στην Κίνα ο Σρέντερ: Μετά τα γενέθλια Πούτιν, στο πλευρό του Ουάνγκ Γι

18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρούτσης: «Ορκωτοί λογιστές θα ελέγχουν πλέον τις Ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

17:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι μπλέκουν με την αστυνομία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας για ανθρωπιστικούς λόγους

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το κόλπο με τις αποδείξεις «κέρασμα» και την κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ

17:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ, ζήτησαν οι Πράσινοι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

14:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους και περιλαμβάνονται στη δικογραφία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από ECMWF και GEFS για τη νέα εβδομάδα - Η ανάλυση Κολυδά

15:23WHAT THE FACT

Η 39χρονη που έχει «τη δύναμη του Σούπερμαν»: Η «μεταφυσική» όραση ακτινών Χ που διχάζει την επιστήμη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος δύτης στο Λευκαντί

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το κόλπο με τις αποδείξεις «κέρασμα» και την κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Η γυναίκα με τα κόκκινα»: Συγκλονιστική σκηνή - Η στιγμή που κανόνι νερού εκτοξεύει στον «αέρα» ανέμελη διαδηλώτρια

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Διαφωνούμε με τη δίωξη, στοιχεία υπερβολής στις κατηγορίες» λέει ο δικηγόρος των 23 κατηγορούμενων

03:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας για ανθρωπιστικούς λόγους

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού: Βύθισαν τορπίλη την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ