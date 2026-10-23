Φρανκφούρτη: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

Snapshot Αεροσκάφος της Pegasus Airlines στη Φρανκφούρτη επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από την προβλεπόμενη.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκαν άμεσα το λάθος και διέκοψαν την απογείωση πριν το αεροσκάφος φτάσει σε υψηλή ταχύτητα.

Το Airbus A321-251NX επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης και απογειώθηκε κανονικά επτά λεπτά αργότερα χωρίς άλλα προβλήματα.

Ο κρατικός οργανισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Γερμανίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, καθώς ένα αεροσκάφος επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που προβλεπόταν, προκαλώντας πανικό στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης, έλαβε κανονικά άδεια απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Aviation Herald, αντί να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο προς τα αριστερά, το αεροσκάφος Airbus A321-251NX έστριψε προς τα δεξιά και άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που έπρεπε.

Ευτυχώς, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκαν άμεσα το λάθος, επικοινώνησαν με το πλήρωμα, και η διαδικασία απογείωσης διακόπηκε εγκαίρως. Εκείνη τη στιγμή, το αεροσκάφος κινούνταν με ταχύτητα περίπου 65 χλμ./ώρα.

Μετά τη ματαίωση της απογείωσης, το αεροσκάφος εγκατέλειψε τον διάδρομο και επέστρεψε στο σημείο από όπου ξεκίνησε την διαδικασία, προκειμένου να προετοιμαστεί εκ νέου για αναχώρηση.

Περίπου επτά λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος απογειώθηκε κανονικά, χωρίς να αναφερθεί άλλο πρόβλημα.

Ο κρατικός οργανισμός ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Γερμανίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί γιατί οι πιλότοι επιχείρησαν να απογειώσουν το αεροσκάφος προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που έπρεπε.

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