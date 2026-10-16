Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

Snapshot Η πόρτα καμπί αεροσκάφους Bombard Challenger 604 αποκολλήθηκε σε ύψος 3.500 ποδιών μετά την απογείωση από Αμπούτζα της Νιγηρίας.

Το αεροσκάφος μετέφερε εννέα άτομα και επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο χωρίς τραυματισμούς μετά από έκτακτη κλήση Mayday.

Το Νιγηριανό Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας (NSIB) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Η αποκολλημένη πόρτα ανακτήθηκε και μεταφέρθηκε για λεπτομερή εξέταση στο υπόστεγο συντριμμιών της NSIB.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό των μηχανικών και λειτουργικών αιτιών της βλάβης. Snapshot powered by AI

Περιπέτεια στον αέρα για τους επιβάτες και το πλήρωμα ενός αεροσκάφος Bombardier Challenger 604, το οποίο για άγνωστο λόγο έχασε την πόρτα της καμπίνας λίγο μετά την απογείωσή του από την Αμπούτζα της Νιγηρίας.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε εννέα άτομα - τρία μέλη του πληρώματος και έξι επιβάτες - υπέστη ξαφνικό διαχωρισμό της πόρτας λίγο μετά την απογείωσή του για το Λάγος.

Το Νιγηριανό Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας (NSIB) ξεκίνησε επίσημα έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές λεπτομέρειες που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο, η πτήση ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο 3.500 ποδιών, το πλήρωμα εξέπεμψε Mayday μετά την απότομη αποκόλληση της πόρτας της καμπίνας.

Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, ο πιλότος έστρεψε το αεροσκάφος πίσω προς το αεροδρόμιο της Αμπούτζα και προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί των επιβαινόντων.

WATCH: Bombardier Challenger 604 lands safely in Abuja after losing its cabin door on take-off. https://t.co/uktWyZCJe8 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 16, 2026

Οι ερευνητές ανέκτησαν την πόρτα που αποκολλήθηκε και τη μετέφεραν στο υπόστεγο συντριμμιών της NSIB για λεπτομερή εξέταση.

Το Γραφείο δήλωσε ότι η ολοκληρωμένη έρευνά του θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό των ακριβών μηχανικών και λειτουργικών συνθηκών που περιβάλλουν τη βλάβη.

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