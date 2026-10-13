Θρίλερ στο Σάο Πάολο: Αεροσκάφος απογειώθηκε στο... τελευταίο λεπτό - Βίντεο

Snapshot Ένα αεροσκάφος Embraer E195-E2 της Azul απογειώθηκε στο αεροδρόμιο Κονγκόνιας του Σάο Πάολο χρησιμοποιώντας σχεδόν ολόκληρο το μήκος του διαδρόμου πριν απογειωθεί.

Η απογείωση έγινε πολύ κοντά στη ζώνη ασφαλείας EMAS, η οποία προορίζεται για την επιβράδυνση αεροσκαφών που υπερβαίνουν τα όρια του διαδρόμου.

Το πλήρωμα δεν ανέφερε κανένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης AD4797 προς Μπέλο Οριζόντε, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε χαμηλότερο ύψος από το συνηθισμένο μετά την απογείωση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία της μεγάλης απόστασης απογείωσης.

Παράγοντες όπως βάρος, θερμοκρασία, άνεμος, κατάσταση διαδρόμου και ισχύς κινητήρων μπορούν να επηρεάσουν την απαιτούμενη απόσταση απογείωσης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο Κονγκόνιας του Σάο Πάολο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, καθώς αεροσκάφος της βραζιλιάνικης Azul πραγματοποίησε απογείωση στην κόψη του ξυραφιού.

Πρόκειται για Embraer E195-E2, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Σάο Πάολο προς το Μπέλο Οριζόντε/Κονφίνς.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από τις κάμερες του καναλιού Golf Oscar Romeo και έγιναν γρήγορα viral.

Το αεροσκάφος φαίνεται να επιταχύνει στον διάδρομο 17R και να εγκαταλείπει το έδαφος μόλις στα τελευταία μέτρα, πολύ κοντά στο σημείο όπου αρχίζει η ειδική ζώνη ασφαλείας EMAS.

Το EMAS (Engineered Materials Arresting System) είναι ένα σύστημα ασφαλείας στο τέλος του διαδρόμου, κατασκευασμένο από ειδικά υλικά που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιβραδύνουν ένα αεροσκάφος εάν αυτό υπερβεί τα όρια του διαδρόμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βραζιλιάνικου Τύπου, το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 500 πόδια, ή 152 μέτρα, χαμηλότερα από το ύψος στο οποίο συνήθως καταγράφονται αεροσκάφη αμέσως μετά το τέλος του διαδρόμου.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το πλήρωμα δεν ανέφερε κάποιο τεχνικό ή άλλο πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Κονφίνς του Μπέλο Οριζόντε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι οδήγησε στη μεγαλύτερη από το συνηθισμένο διαδρομή απογείωσης.

Παράγοντες όπως το βάρος του αεροσκάφους, η θερμοκρασία, ο άνεμος, η κατάσταση του διαδρόμου και οι παράμετροι ισχύος των κινητήρων μπορούν να επηρεάσουν την απαιτούμενη απόσταση απογείωσης.

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