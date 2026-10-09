Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα αεροπλάνου - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση
Η 28χρονη γυναίκα δεν ανταποκρινόταν όταν ήρθε η σειρά της να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, μετά την προσγείωσή του στη Τσιάπας του Μεξικο
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- Μια 28χρονη επιβάτιδα βρέθηκε νεκρή στην καρέκλα της αμέσως μετά την αποβίβαση πτήσης στη Τσιάπας του Μεξικού.
- Ο θάνατός της πιθανότατα οφείλεται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της αυτοψίας.
- Η πτήση της Volaris από Τιχουάνα στη Τσιάπας διήρκεσε τέσσερις ώρες και κύλησε ομαλά χωρίς να γίνει αντιληπτό το συμβάν κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της Volaris προς την Τσιάπας μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης ή προβλημάτων με τα αεροσκάφη ή τη διαδρομή.
- Η 28χρονη επέστρεφε στη Τσιάπας για να επισκεφθεί την οικογένειά της μετά από εργασία στην παραμεθόρια πόλη.
Νεκρή στη θέση της εντοπίστηκε μία 28χρονη επιβάτιδα πτήσης, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης, όταν οι υπόλοιποι συνεπιβάτες της παρατήρησαν ότι δεν κουνιόταν.
Η 28χρονη γυναίκα δεν ανταποκρινόταν όταν ήρθε η σειρά της να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, μετά την προσγείωσή του στη Τσιάπας του Μεξικού, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το μεξικάνικο μέσο ενημέρωσης Diario del Sur.
Η τετράωρη πτήση της Volaris, που αναχώρησε από την Τιχουάνα, εξελίχθηκε ομαλά και το συγκλονιστικό περιστατικό ήρθε στο φως μόνο στο τέλος, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
Η σορός της νεαρής γυναίκας φαίνεται να απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και να μεταφέρθηκε τυλιγμένη σε κάτι που έμοιαζε με σεντόνι, σύμφωνα με βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροδρόμιο.
Η αυτοψία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο θάνατός της συνδέεται με καρδιοαναπνευστική ανακοπή.
Η επιβάτης είχε επιστρέψει στη Τσιάπας για να δει την οικογένειά της, αφού είχε εργαστεί στην παραμεθόρια πόλη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης.
Πρόκεται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας. Στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αφήγηση συγγενή ενός από τους επιβάτες, μια πτήση με προορισμό την Tuxtla Gutiérrez έπρεπε να προσγειωθεί στο Zacatecas λόγω επείγουσας ιατρικής ανάγκης στην οποία ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Η πτήση συνεχίστηκε αργότερα για την Τσιάπας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδρομή ή το αεροσκάφος.