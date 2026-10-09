Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα αεροπλάνου - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

Η 28χρονη γυναίκα δεν ανταποκρινόταν όταν ήρθε η σειρά της να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, μετά την προσγείωσή του στη Τσιάπας του Μεξικο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα αεροπλάνου - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 28χρονη επιβάτιδα βρέθηκε νεκρή στην καρέκλα της αμέσως μετά την αποβίβαση πτήσης στη Τσιάπας του Μεξικού.
  • Ο θάνατός της πιθανότατα οφείλεται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της αυτοψίας.
  • Η πτήση της Volaris από Τιχουάνα στη Τσιάπας διήρκεσε τέσσερις ώρες και κύλησε ομαλά χωρίς να γίνει αντιληπτό το συμβάν κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της Volaris προς την Τσιάπας μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης ή προβλημάτων με τα αεροσκάφη ή τη διαδρομή.
  • Η 28χρονη επέστρεφε στη Τσιάπας για να επισκεφθεί την οικογένειά της μετά από εργασία στην παραμεθόρια πόλη.
Snapshot powered by AI

Νεκρή στη θέση της εντοπίστηκε μία 28χρονη επιβάτιδα πτήσης, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης, όταν οι υπόλοιποι συνεπιβάτες της παρατήρησαν ότι δεν κουνιόταν.

Η 28χρονη γυναίκα δεν ανταποκρινόταν όταν ήρθε η σειρά της να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, μετά την προσγείωσή του στη Τσιάπας του Μεξικού, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το μεξικάνικο μέσο ενημέρωσης Diario del Sur.

Η τετράωρη πτήση της Volaris, που αναχώρησε από την Τιχουάνα, εξελίχθηκε ομαλά και το συγκλονιστικό περιστατικό ήρθε στο φως μόνο στο τέλος, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η σορός της νεαρής γυναίκας φαίνεται να απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και να μεταφέρθηκε τυλιγμένη σε κάτι που έμοιαζε με σεντόνι, σύμφωνα με βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροδρόμιο.

Η αυτοψία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο θάνατός της συνδέεται με καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η επιβάτης είχε επιστρέψει στη Τσιάπας για να δει την οικογένειά της, αφού είχε εργαστεί στην παραμεθόρια πόλη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Πρόκεται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας. Στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αφήγηση συγγενή ενός από τους επιβάτες, μια πτήση με προορισμό την Tuxtla Gutiérrez έπρεπε να προσγειωθεί στο Zacatecas λόγω επείγουσας ιατρικής ανάγκης στην οποία ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Η πτήση συνεχίστηκε αργότερα για την Τσιάπας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδρομή ή το αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης - Ένας τραυματίας

19:46LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ» - «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση για τον πατέρα του

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας: Σμήνη από ουκρανικά drones και μυστηριώδη μπαλόνια - Αναφορές ότι ο Πούτιν «εγκλωβίστηκε» στους αιθέρες

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 50χρονος από πτώση πεύκου την ώρα που το έκοβε, στην Τριταία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ έφερε τον Χριστόφορο Κολόμβο στον Λευκό Οίκο

19:25LIFESTYLE

«Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος “φτιάχνω”»: Ο Κουτράκης απαντά σε όσους λένε πως ο Καρβέλας είναι ο λόγος της καριέρας της Βίσση

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε πτήση: Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Πλήγμα των Φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλοιο 

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ζευγάρι μπήκε με μεταλλικό κόφτη και 12 σπρέι

18:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - «Η Ιστορία θα κρίνει αυτή τη στιγμή», λένε οι δικαστές  

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική πάλη αεροσυνοδού με πανικόβλητη επιβάτη - Ήθελε να ανοίξει την πόρτα του Α321

18:37LIFESTYLE

«Μια γυναίκα» spoiler: Ώρες αγωνίας για τη Μαρίνα – Ληστές μπαίνουν στο σπίτι

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Βαριές εβδομαδιαίες απώλειες - Αδυναμία αντίδρασης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αστυνομικοί εντόπισαν 35 κιλά κοκαΐνη και 312 κιλά κάνναβη - 3 συλλήψεις

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που drone Shahed χτυπάει παιδική χαρά στο Κίεβο - Η αστραπιαία αντίδραση περαστικού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε πτήση: Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Χορήγησαν «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης - Πέταξαν τα μπουκαλάκια

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική πάλη αεροσυνοδού με πανικόβλητη επιβάτη - Ήθελε να ανοίξει την πόρτα του Α321

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης - Κώτσηρας στο Newsbomb: Διαφάνεια με κάμερες

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς: Από τα 2 έτη η μετάβαση από τους βρεφικούς

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στον αέρα: Airbus A320 με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκανε βουτιά 25.000 ποδών σε λίγα λεπτά - 8 τραυματίες

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη πυρηνική καταστροφή δεν έχει τελειώσει: Πυρηνικά σωματίδια υψηλής ραδιενέργειας εντοπίστηκαν στο Τσέρνομπιλ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι φωτογραφίες από το χρηματικιβώτιο του τραγουδιστή

17:15ΕΘΝΙΚΑ

Κινητήρας F-16 με χαρακτηριστικά μαχητικού, χωρίς… πιλότο: Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή του game changer Χ-ΒΑΤ στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία Καλτσή στο Newsbomb.gr: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ζευγάρι μπήκε με μεταλλικό κόφτη και 12 σπρέι

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε ο ένας τραυματίας του δυστυχήματος στη Motor Oil

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ