Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα αεροπλάνου - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

Snapshot Μια 28χρονη επιβάτιδα βρέθηκε νεκρή στην καρέκλα της αμέσως μετά την αποβίβαση πτήσης στη Τσιάπας του Μεξικού.

Ο θάνατός της πιθανότατα οφείλεται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της αυτοψίας.

Η πτήση της Volaris από Τιχουάνα στη Τσιάπας διήρκεσε τέσσερις ώρες και κύλησε ομαλά χωρίς να γίνει αντιληπτό το συμβάν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της Volaris προς την Τσιάπας μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης ή προβλημάτων με τα αεροσκάφη ή τη διαδρομή.

Η 28χρονη επέστρεφε στη Τσιάπας για να επισκεφθεί την οικογένειά της μετά από εργασία στην παραμεθόρια πόλη. Snapshot powered by AI

Νεκρή στη θέση της εντοπίστηκε μία 28χρονη επιβάτιδα πτήσης, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης, όταν οι υπόλοιποι συνεπιβάτες της παρατήρησαν ότι δεν κουνιόταν.

Η 28χρονη γυναίκα δεν ανταποκρινόταν όταν ήρθε η σειρά της να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, μετά την προσγείωσή του στη Τσιάπας του Μεξικού, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το μεξικάνικο μέσο ενημέρωσης Diario del Sur.

Η τετράωρη πτήση της Volaris, που αναχώρησε από την Τιχουάνα, εξελίχθηκε ομαλά και το συγκλονιστικό περιστατικό ήρθε στο φως μόνο στο τέλος, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η σορός της νεαρής γυναίκας φαίνεται να απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και να μεταφέρθηκε τυλιγμένη σε κάτι που έμοιαζε με σεντόνι, σύμφωνα με βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροδρόμιο.

Η αυτοψία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο θάνατός της συνδέεται με καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η επιβάτης είχε επιστρέψει στη Τσιάπας για να δει την οικογένειά της, αφού είχε εργαστεί στην παραμεθόρια πόλη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

⚠️✈️ ¿COINCIDENCIA? DOS VUELOS, DOS MUERTES En los últimos días, dos vuelos de Volaris que partieron de Tijuana hacia Chiapas han quedado marcados por el fallecimiento de un pasajero. El 25 de septiembre, según el relato de un familiar de uno de los pasajeros, un vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez tuvo que aterrizar en Zacatecas debido a una emergencia médica en la que murió una persona. El vuelo continuó posteriormente hacia Chiapas. Doce días después, el 7 de octubre, el vuelo 3358 de Volaris, procedente de Tijuana y con destino a Tapachula, registró otro fallecimiento. Una pasajera de 28 años fue localizada sin vida tras el aterrizaje; la causa aún no ha sido determinada oficialmente. Hasta ahora no existe evidencia de que ambos casos estén relacionados ni de que haya un problema con la ruta o las aeronaves. 🕊️ — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) October 9, 2026

Πρόκεται για τον δεύτερο θάνατο επιβάτη σε πτήση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρίας. Στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αφήγηση συγγενή ενός από τους επιβάτες, μια πτήση με προορισμό την Tuxtla Gutiérrez έπρεπε να προσγειωθεί στο Zacatecas λόγω επείγουσας ιατρικής ανάγκης στην οποία ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Η πτήση συνεχίστηκε αργότερα για την Τσιάπας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδρομή ή το αεροσκάφος.

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