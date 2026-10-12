Ιράν: Αμερικανικό αεροπλανοφόρο στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης – «Σας περιμένουμε»

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσαν εικόνα πυραυλικής συστοιχίας που στοχεύει αμερικανικό αεροπλανοφόρο συνοδευόμενη από το μήνυμα «Σας περιμένουμε».

Η ανάρτηση έγινε μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με την ανάπτυξη τρίτης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον Πεζοναυτών.

Το USS Theodore Roosevelt απέπλευσε στα τέλη Σεπτεμβρίου για τη Μέση Ανατολή, όπου ήδη βρίσκονται τα USS George H.W. Bush και USS George Washington, και η νέα δύναμη αναμένεται να φτάσει τον Νοέμβριο.

Η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας γίνεται σε περίοδο έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς όμως να προβλέπεται νέα στρατιωτική επιχείρηση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα προς τις αμερικανικές δυνάμεις μέσω δημόσιων αναρτήσεων των Φρουρών της Επανάστασης. Snapshot powered by AI

Νέο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, στον απόηχο της απόφασης της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, δημοσίευσε εικόνα που απεικονίζει πυραυλική συστοιχία τοποθετημένη σε ακτή και στραμμένη προς αεροπλανοφόρο.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μία σύντομη φράση: «Σας περιμένουμε».

Το μήνυμα έρχεται καθώς οι ΗΠΑ έχουν δρομολογήσει την ανάπτυξη και τρίτης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή, μαζί με επιπλέον εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών.

Το USS Theodore Roosevelt απέπλευσε στα τέλη Σεπτεμβρίου με προορισμό τη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκονται ήδη τα USS George H.W. Bush και USS George Washington. Η νέα αμερικανική δύναμη αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μέσα στον Νοέμβριο.

Η κίνηση αυτή αυξάνει περαιτέρω την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, συνεχίζει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα προς τις αμερικανικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή, με τη συγκεκριμένη ανάρτηση των Φρουρών της Επανάστασης να αποτελεί την τελευταία δημόσια προειδοποίηση.