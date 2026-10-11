Ιράν: Ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση μας για συμφωνία τερματισμού του πολέμου

Snapshot Ο Μοσέν Ρεζάι χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στην ιρανική πρόταση για συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν ορισμένους όρους του Ιράν, αλλά αρκετά ζητήματα παραμένουν ασαφή.

Η Τεχεράνη ζητά διευκρινίσεις για τα ασαφή σημεία προτού προχωρήσει σε περαιτέρω απαντήσεις.

Η ιρανική πρόταση περιελάμβανε το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων ως προϋποθέσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει ουσιαστικά την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου και υπογράμμισαν ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν ακόμη ασάφειες σε όρους για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν.

«Οι Αμερικανοί μας απάντησαν πλέον. Στην απάντησή τους, δέχτηκαν ορισμένους από τους όρους μας, ενώ άλλοι παραμένουν ασαφείς», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim.

«Δεν βρισκόμαστε πλέον στη διαδικασία του να δώσουμε απάντηση στους Αμερικανούς», πρόσθεσε ο Ρεζάι. Μάλιστα χαρακτήρισε «ανεπαρκή» τα όσα απάντησε στην Τεχεράνη η αμερικανική πλευρά. «Πρέπει να διευκρινίσουν τα ζητήματα που παραμένουν ασαφή για εμάς», είπε.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε μια νέα πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός μιας εβδομάδας. Οι ιρανικοί όροι για το άμεσο άνοιγμα του στενού περιελάμβανε μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη πρέπει να προβεί σε «ουσιαστική» μείωση της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου για να εξασφαλίσει μια συμφωνία. Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα απάντησε ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, τελεία και παύλα».