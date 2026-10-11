Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο: Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μία ημέρα πριν εκτελεστεί ο άνδρας σε μία υπόθεση που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο: Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αλιρέζα Σεπάχι εκτελέστηκε μία ημέρα μετά τον γάμο του με την Μεχσάντ Κασάνι, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.
  • Η Μεχσάντ Κασάνι και οι οικογένειες των δύο συζύγων δέχονται πιέσεις να αρνηθούν τον γάμο.
  • Η Κασάνι υποβλήθηκε σε έντονη ανάκριση στη φυλακή και της έχει απαγορευτεί η τηλεφωνική πρόσβαση.
  • Η θανατική ποινή του Σεπάχι σχετιζόταν με την υπόθεση «Πλατεία Αλί Χαν του Ισφαχάν» και εκτελέστηκε στις 13 Οκτωβρίου.
  • Ο Σεπάχι είχε αναβληθεί προσωρινά η εκτέλεσή του τον Ιούλιο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ οι συνεργοί του εκτελέστηκαν κανονικά.
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Η περίπτωση του ζευγαριού στο Ιράν, όπου ο γαμπρός, Αλιρέζα Σεπάχι εκτελέστηκε μία ημέρα μετά τον γάμο μου με την επίσης φυλακισμένη σύντροφό του, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Τώρα αποκαλύπτεται ότι στη γυναίκα, αλλά και στις οικογένειες των δυο συζύγων ασκούνται αφόρητες πιέσεις να αρνηθούν ότι υπήρξε γάμος.

Η 22χρονη Μεχσάντ Κασάνι, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 5 ετών, παντρεύτηκε δια τηλεφώνου τον 25χρονο Αλιρέζα Σεπάχι, και σύμφωνα με το Iran International, που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές, υποβλήθηκε σε έντονη ανάκριση στη φυλακή Ντουλαταμπάντ του Ισφαχάν.

Επίσης, της έχει απαγορευτεί κάθε τηλεφωνική πρόσβαση, ενώ τόσο η οικογένειά της, όσο και του συζύγου της υφίστανται πιέσεις να αρνηθούν τον γάμο του ζευγαριού.

Όπως αναφέρει το μέση, η Φατέμε Ασγκάρι, διευθύντρια του γυναικείου τμήματος της φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ, είναι ένα από τα κύρια πρόσωπα που ασκούν πίεση στην Κασάνι.

Η θανατική ποινή του Αλί Ρεζά Σεπάχι εκτελέστηκε στις 13 Οκτωβρίου. Ο 25χρονος, ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στη λεγόμενη υπόθεση «Πλατεία Αλί Χαν του Ισφαχάν».

Ο Αλιρέζα Σεπάχι επρόκειτο να εκτελεστεί στις 6 Ιουλίου μαζί με τον ξάδελφό του, Αμπολφάζλ Σεπάχι, και τον Αμίρχοσεΐν Σαφάρι Χουσάνγκαμπαντί, δύο ακόμη κατηγορούμενους στην υπόθεση της πλατείας Αλί Χαν, αλλά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν μεταφερθεί στον τόπο της εκτέλεσης και διεκομίσθη στο νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο εκτελέστηκαν την ίδια ημέρα.

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