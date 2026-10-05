Δύο εκτελέσεις στο Ιράν: Χθες γαμπρός, σήμερα στην αγχόνη - Γάμος στη φυλακή, παραμονή της εκτέλεσης

Snapshot Εκτελέστηκαν οι δύο διαδηλωτές Αλιρέζα Σεπάχι και Αλιρέζα Ραϊσί στην Κεντρική Φυλακή του Ισφαχάν τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου.

Το πρακτορείο Mizan επιβεβαίωσε με καθυστέρηση τις εκτελέσεις, δημοσιεύοντας τα νέα μόνο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο Αλιρέζα Σεπάχι παντρεύτηκε την παραμονή της εκτέλεσής του μέσα στη φυλακή με την αρραβωνιαστικιά του, που επίσης κρατείται με ποινή πέντε ετών.

Η δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί χαρακτήρισε την εκτέλεση του Σεπάχι «πολύ σοκαριστική» και τόνισε την απώλεια ζωής που θα μπορούσε να έχει μακρά διάρκεια. Snapshot powered by AI

Με καθυστέρηση επιβεβαίωσε το πρακτορείο Mizan, το οποίο συνδέεται με το δικαστικό σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την εκτέλεση δύο διαδηλωτών του Δεκεμβρίου, των Αλιρέζα Σεπάχι και Αλιρέζα Ραϊσί, καταδικασμένων για υπόθεση της λεγόμενης «πλατείας Alikhani» στο Ισφαχάν.

Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengau ανέφερε επίσης ότι οι θανατικές ποινές των δύο ανδρών εκτελέστηκαν τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου στην Κεντρική Φυλακή του Ισφαχάν, γνωστή ως φυλακή Dastgerd.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του να δημοσιεύει τα νέα για τις εκτελέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, παρέμεινε σιωπηλό για την εκτέλεση των δύο πολιτικών κρατουμένων μέχρι το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου και στη συνέχεια άρχισε να το δημοσιεύει.

Ακόμα πιο σπαρακτικό, ότι ο ένας εκ των δύο εκτελεσθέντων, ο Σεπάχι είχε παντρευτεί με την αγαπημένη του, επίσης κρατούμενη, την παραμονή της εκτέλεσης. Αποκαλύπτεται επίσης σύμφωνα ότι ο 25χρονος είχε οδηγηθεί στην αγχόνη στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όταν ανάρρωσε τον έστειλαν πίσω στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, τον πάντρεψαν και τον εκτέλεσαν. Σύμφωνα με το CCTV δεν ήταν καν στην πλατεία Alikhani.

Η Σιρίν Εμπαντί, δικηγόρος και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Telegram, αναφερόμενη στις εκτελέσεις των Φρουρών της Επανάστασης και του Ραΐσι, γράφοντας: «Πίσω από κάθε αριθμό που προσθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία στη λίστα των εκτελέσεων, υπάρχει μια ζωή που θα μπορούσε να συνεχιστεί για δεκαετίες».

Η Εμπαντί χαρακτήρισε την εκτέλεση του Σεπάχι «πολύ σοκαριστική», προσθέτοντας: «Τον περιποιήθηκαν χθες και τον εκτέλεσαν σήμερα».

Το μήνυμα αναφέρει: «Αυτός και η Μασχάντ Κασανί αρραβωνιάστηκαν πριν από τη σύλληψή τους. Η Μασχάντ συνελήφθη και τώρα βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα με ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Χθες, μόλις μία ημέρα πριν την εκτέλεση, οι δύο νέοι παντρεύτηκαν μέσα στη φυλακή. Μια κοινή ζωή που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει με ένα σπίτι, μια δουλειά και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος ξεκίνησε πίσω από το τηλέφωνο και μέσα στους τοίχους δύο φυλακών, και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν της έδωσε ούτε μια μέρα».