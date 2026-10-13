Κοριοί… καθήλωσαν Boeing 787 Αυστραλιανής εταιρείας στη Ρώμη – Οργισμένοι οι επιβάτες

Snapshot Η Qantas ακύρωσε πτήση από Ρώμη προς Περθ και καθήλωσε Boeing 787 λόγω εντοπισμού κοριών στην οικονομική θέση του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση μετά τον εντοπισμό των παρασίτων.

Η αεροπορική εταιρεία παρείχε διαμονή και αλλαγή κράτησης στους επιβάτες εντός 48 ωρών από την αρχική πτήση.

Οι κοριοί πιθανότατα μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο μέσω αποσκευών ή ρούχων επιβατών και είναι δύσκολο να εξαλειφθούν.

Οι κοριοί δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, αλλά προκαλούν φαγούρα και ερεθισμό, ενώ η εξόντωσή τους απαιτεί ειδικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Η Qantas αναγκάστηκε να καθηλώσει ένα αεροσκάφος στη Ρώμη, αφού εντοπίστηκαν κοριοί στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης του από το Περθ.

Τα παρασιτικά έντομα εντοπίστηκαν στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης του Boeing 787 Dreamliner, καθώς το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση QF5 από το Περθ προς τη Ρώμη στις 9 Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού.

Οι κοριοί είναι μικρά έντομα, δύσκολα να εξαλειφθούν, τα οποία τρέφονται με το αίμα ορισμένων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Όπως ανέφερε πρώτα η SMH, το αεροσκάφος έπρεπε να τεθεί εκτός λειτουργίας για καθαρισμό μετά την άφιξή του στην ιταλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα την ακύρωση της πτήσης της Qantas από τη Ρώμη προς το Περθ στις 10 Οκτωβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε ότι η πτήση ακυρώθηκε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μηχανικούς και τις ομάδες συντήρησης της εταιρείας να πραγματοποιήσουν ενδελεχή καθαρισμό του αεροσκάφους, μετά από «ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε σε έναν μικρό αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης».

Ανέφεραν ότι η αεροπορική εταιρεία ήθελε να «ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη» από τους πελάτες για την αναστάτωση.

Σύμφωνα με την Qantas, στους επιβάτες που επηρεάστηκαν παρασχέθηκε διαμονή και πραγματοποιήθηκε αλλαγή κράτησης σε εναλλακτικές πτήσεις εντός 48 ωρών από την αρχική ημερομηνία αναχώρησής τους.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι οι καμπίνες των αεροσκαφών της καθαρίζονται τακτικά και σύμφωνα με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα, ενώ υποβάλλονται σε απολύμανση κάθε 50 ημέρες ως τυπικό προληπτικό μέτρο καθαρισμού.

Η καθηγήτρια Michelle Power, παρασιτολόγος στο Πανεπιστήμιο Macquarie, δήλωσε ότι οι κοριοί «πιθανότατα» μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο μέσα στις αποσκευές κάποιου ή στα ρούχα ενός επιβάτη και στη συνέχεια διέφυγαν στην καμπίνα.

«Συνδέονται με τα ταξίδια. Οι άνθρωποι μπορεί να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο που έχει προσβληθεί από κοριούς και, επειδή τους αρέσουν οι σκοτεινοί χώροι και τους ελκύει η μυρωδιά των ανθρώπινων ρούχων, καταφέρνουν να μπουν στις αποσκευές κάποιου.» «Είναι έντομα που δεν πετούν, δεν έχουν αεροπλάνα», είπε.

Η Power ανέφερε ότι οι κοριοί δεν είναι επικίνδυνοι, παρόλο που τα τσιμπήματά τους μπορεί να προκαλούν φαγούρα και ερεθισμό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν και μπορούν να κρύβονται στα σεντόνια και στις ρωγμές για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να τραφούν.

Είπε ότι υπάρχουν «δύο πλευρές στο ζήτημα των κοριών»: αφενός, οι πιο εύποροι άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά μολύνονται από αυτοίς και στη συνέχεια τις μεταφέρουν από τόπο σε τόπο, ενώ αφετέρου, οι άνθρωποι που ήδη αντιμετωπίζουν ανισότητες στον τομέα της υγείας ενδέχεται να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν εντομοκτόνα ή να θερμάνουν το νερό στους 55 °C που απαιτούνται για την εξόντωσή τους.

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