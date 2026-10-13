Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ - Απειλή βόμβας σε κατάμεστη πτήση από Νέα Υόρκη

Snapshot Ένα επιβατικό αεροπλάνο της Delta Air Lines από τη Νέα Υόρκη εκκενώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λόγω απειλής για βόμβα.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένο διάδρομο για έλεγχο.

Οι αστυνομικές και ασφαλιστικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους χωρίς να βρουν κάτι ύποπτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από απόπειρα αεροπειρατείας σε άλλη πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ. Snapshot powered by AI

Ένα επιβατικό αεροπλάνο που έφτασε στο Τελ Αβίβ χρειάστηκε να εκκενωθεί σε απομακρυσμένο διάδρομο μετά από απειλή για βόμβα, αναφέρεται.

Η πτήση της Delta Air Lines που ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη είχε ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ben-Gurion την Τρίτη, όταν ελήφθη ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet, το μήνυμα ισχυριζόταν ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν στην κατάμεστη πτήση.

Οι πανικόβλητοι επιβάτες βγήκαν εσπευσμένα από το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν σε τερματικό σταθμό ενώ το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από το κεντρικό αεροδρόμιο.

Anonymous BOMB THREAT reported on Delta flight from New York, at Israel’s Ben Gurion airport Passengers evacuated as security checks continue https://t.co/xCLYAqRPzC — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 13, 2026

Οι ομάδες ασφαλείας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους, αλλά δεν βρήκαν τίποτα ασυνήθιστο, αναφέρει το πρακτορείο.

Ο φόβος για την ασφάλεια έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από μια απόπειρα αεροπειρατείας σε ξεχωριστό επιβατικό αεροπλάνο με προορισμό το Τελ Αβίβ.

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