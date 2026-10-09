Συγκλονιστική πάλη αεροσυνοδού με πανικόβλητη επιβάτη - Ήθελε να ανοίξει την πόρτα του Α321

Οι επιβάτες λόγω βλάβης στη γέφυρα αποβίβασης έμειναν χωρίς κλιματισμό, στα σκοτάδια για περίπου μία ώρα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να πανικοβάλλονται και να έχουν δυσφορία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστική πάλη αεροσυνοδού με πανικόβλητη επιβάτη - Ήθελε να ανοίξει την πόρτα του Α321
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πτήση της Frontier Airlines προσγειώθηκε νωρίτερα στην Ατλάντα, αλλά οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο σκοτεινό και αποπνικτικό αεροπλάνο λόγω προβλήματος στη γέφυρα επιβίβασης.
  • Ο αεροσυνοδός συγκράτησε μια πανικοβλημένη επιβάτη που προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα εξόδου, ενώ άλλοι επιβάτες διαμαρτύρονταν για την κατάσταση.
  • Μία γυναίκα λιποθύμησε μέσα στο αεροπλάνο από την έλλειψη αέρα και νερού, αλλά η πόρτα δεν άνοιξε για αρκετή ώρα λόγω της δυσλειτουργίας της γέφυρας.
  • Η Frontier Airlines ανέφερε ότι η αποβίβαση διακόπηκε για λόγους ασφαλείας και οι τεχνικοί εργάζονταν για την επισκευή της γέφυρας, ζητώντας συγνώμη για την ταλαιπωρία.
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Επεισοδιακό τέλος είχε η πτήσης της Frontier Airlines, όταν προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ατλάντα την Τετάρτη.

Λόγω προβλήματος στη γέφυρα αποβίβασης, οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος, με τον κλιματισμό να έχει σταματήσει, καθώς έκλεισαν οι μηχανές και την κατάσταση να γίνεται ανυπόφορη. Μετά από περίπου μία ώρα μέσα στο αποπνικτικό, σκοτεινό αεροπλάνο, οι επιβάτες άρχισαν να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και να πανικοβάλλονται.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον χρήστη @tavi.dinero και έχει γίνει viral, φαίνεται η στιγμή που μία επιβάτης να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου του αεροσκάφους — πριν την σπρώξει πίσω ένας αεροσυνοδός.

Ο αεροσυνοδός την αγκάλιασε, την έσπρωξε πίσω και προσπάθησε να την ηρεμήσει, όπως έδειξε το βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων.

Καθώς ο αεροσυνοδός προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχο, η γυναίκα συνέχιζε να φωνάζει «Ανοίξτε την πόρτα!» — ενώ ένας άλλος επιβάτης φώναζε: «Μην την αγγίζεις!»

Τους παρακάλεσε να του δώσουν ένα λεπτό για να βρει λύση, καθώς άλλοι επιβάτες άρχισαν να τον πλησιάζουν πριν τελειώσει το βίντεο.

Η πτήση, ένα Airbus A321 από τη Νέα Ορλεάνη, είχε μόλις προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, αλλά μια χαλασμένη γέφυρα επιβίβασης εμπόδισε τους επιβάτες να αποβιβαστούν, σύμφωνα με το Paddle Your Own Kanoo.

Η χρήστης έγραψε επίσης στα σχόλια ότι «άφησαν τους επιβάτες της πρώτης θέσης να αποβιβαστούν, έκλεισαν τις παροχές του αεροπλάνου και οι πιλότοι αποχώρησαν».

«Μετά από 30 λεπτά που καθόμασταν εκεί χωρίς αέρα, νερό ή φως, μία από τις κυρίες άρχισε να υπεραναπνέει, λιποθύμησε και το σώμα της έτρεμε, χωρίς να ανταποκρίνεται καθόλου, και ακόμα δεν άνοιγαν την πόρτα», έγραψε στα σχόλια.

«Αυτή η κοπέλα έχει πανικοβληθεί επειδή η μητέρα της δεν ανταποκρινόταν για 5-8 λεπτά και ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. Προσπαθούσε να χτυπήσει την πόρτα, όχι να την ανοίξει, επειδή υπήρχε ένας υπάλληλος της Frontier που στεκόταν στην άλλη πλευρά της πόρτας», έγραψε σε άλλο σχόλιο.

Ένας εκπρόσωπος της Frontier Airlines δήλωσε στο Paddle Your Own Kanoo ότι η πτήση 2052 προσγειώθηκε στο Hartsfield-Jackson 20 λεπτά νωρίτερα και κατευθύνθηκε προς την πύλη.

Η γέφυρα επιβίβασης φάνηκε να συνδέεται κανονικά με την μπροστινή πόρτα εξόδου και οι πρώτοι επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Ωστόσο, η γέφυρα επιβίβασης παρουσίασε στη συνέχεια δυσλειτουργία και αποσυντονίστηκε από την πόρτα, αναγκάζοντας τους αεροσυνοδούς να διακόψουν την αποβίβαση για την ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών, ενώ τεχνικοί συντήρησης προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ζητώντας συγνώμη για την ταλαιπωρία.

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