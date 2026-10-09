Εφιάλτης στον αέρα: A320 με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκανε βουτιά 25.000 ποδών σε λίγα λεπτά

Snapshot Πτήση της Avianca από Μεντεγίν προς Νέα Υόρκη βυθίστηκε κατά 25.000 πόδια λόγω ξαφνικής καθόδου πάνω από την Καραϊβική.

Τουλάχιστον 8 επιβάτες τραυματίστηκαν, με έναν σε σοβαρή κατάσταση, κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η πτήση αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί αναγκαστικά στο Μαϊάμι τρεις ώρες μετά την απογείωση.

Ασθενοφόρα περίμεναν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι για τη φροντίδα των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Avianca και παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός επιβατών. Snapshot powered by AI

Πανικός από αναταράξεις και τραυματισμοί σε μία πτήση από Κολομβία για ΗΠΑ την Παρασκεύη. Τουλάχιστον 8 επιβάτες ενός Airbus A320 τραυματίστηκαν, μετά από ξαφνική πτώση 25.000 ποδιών, του αεροσκάφους. Οι κυβερνήτες της πτήσης με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκαναν αναγκαστική προσγείωση.

Ειδικότερα, το Α320 της Avianca αναχώρησε από το Μεντεγίν της Κολομβίας για το αεροδρόμιο JFK, αλλά αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Μαϊάμι μόλις τρεις ώρες μετά την απογείωση.

To Airbus ανέβηκε σε ύψος περίπου 35.000 πόδια καθώς πετούσε πάνω από την Τζαμάικα και την Κούβα, κατευθυνόμενο προς τα βόρεια, πριν πραγματοποιήσει απότομη κάθοδο 25.000 ποδιών μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24.

@avianca flight Ava42, tail N207FR, from Medellin to New York diverted to Miami reporting around 20 people injured for unknown reason. It’s as airbus A320. Via @atcapp and @flightradar24 https://t.co/HKdIvSKzJf — Steve (@Dirt_Diver_24_7) October 9, 2026

Άμεσα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι βρέθηκαν ασθενοφόρα με τουλάχιστον έναν από τους τραυματίες να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση ώστε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε κέντρο τραυμάτων

Σε βίντεο που είδε το NBC6, φαίνεται να εμφανίζονται επιβάτες με παγοκύστες στο κεφάλι, ενώ τους δίνεται οδηγία να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σοβαρές και απροσδόκητες αναταράξεις ανάγκασαν το αεροπλάνο να εκτραπεί στο Μαϊάμι και ότι οκτώ άτομα χρειάστηκαν μεταφορά στο νοσοκομείο.

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