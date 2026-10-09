Εφιάλτης στον αέρα: A320 με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκανε βουτιά 25.000 ποδών σε λίγα λεπτά
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Κολομβία και υποχρεώθηκε σε έκτακτη προσγείωση στο Μαϊάμι
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- Πτήση της Avianca από Μεντεγίν προς Νέα Υόρκη βυθίστηκε κατά 25.000 πόδια λόγω ξαφνικής καθόδου πάνω από την Καραϊβική.
- Τουλάχιστον 8 επιβάτες τραυματίστηκαν, με έναν σε σοβαρή κατάσταση, κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Η πτήση αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί αναγκαστικά στο Μαϊάμι τρεις ώρες μετά την απογείωση.
- Ασθενοφόρα περίμεναν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι για τη φροντίδα των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στις θέσεις τους.
- Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Avianca και παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός επιβατών.
Πανικός από αναταράξεις και τραυματισμοί σε μία πτήση από Κολομβία για ΗΠΑ την Παρασκεύη. Τουλάχιστον 8 επιβάτες ενός Airbus A320 τραυματίστηκαν, μετά από ξαφνική πτώση 25.000 ποδιών, του αεροσκάφους. Οι κυβερνήτες της πτήσης με προορισμό τη Νέα Υόρκη έκαναν αναγκαστική προσγείωση.
Ειδικότερα, το Α320 της Avianca αναχώρησε από το Μεντεγίν της Κολομβίας για το αεροδρόμιο JFK, αλλά αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Μαϊάμι μόλις τρεις ώρες μετά την απογείωση.
To Airbus ανέβηκε σε ύψος περίπου 35.000 πόδια καθώς πετούσε πάνω από την Τζαμάικα και την Κούβα, κατευθυνόμενο προς τα βόρεια, πριν πραγματοποιήσει απότομη κάθοδο 25.000 ποδιών μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24.
Άμεσα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι βρέθηκαν ασθενοφόρα με τουλάχιστον έναν από τους τραυματίες να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση ώστε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε κέντρο τραυμάτων
Σε βίντεο που είδε το NBC6, φαίνεται να εμφανίζονται επιβάτες με παγοκύστες στο κεφάλι, ενώ τους δίνεται οδηγία να παραμείνουν στις θέσεις τους.
Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σοβαρές και απροσδόκητες αναταράξεις ανάγκασαν το αεροπλάνο να εκτραπεί στο Μαϊάμι και ότι οκτώ άτομα χρειάστηκαν μεταφορά στο νοσοκομείο.