Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

Snapshot Ένα μικρό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Cessna 208 ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mariscal Lamar στην Κουένκα του Ισημερινού.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Cuencana Airlines και είχε φτάσει από το Γκουαγιακίλ.

Το αεροσκάφος ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 92 κόμβων ενώ απέμεναν περίπου 500 μέτρα εφεδρικού διαδρόμου.

Και οι δύο επιβαίνοντες επέζησαν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Snapshot powered by AI

Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στον Ισημερινό, όταν ένα μικρό μεταγωγικό αεροσκάφος, βρέθηκε σε γκρεμό, μετά την προσγείωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna 208 εξάντλησε το μήκος του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mariscal Lamar στην Κουένκα του Ισημερινού και κατέληξε σε έναν μικρό γκρεμό. Και οι δύο επιβαίνοντες επέζησαν.

Cuenca Plane Crash: Two Survive Cargo Aircraft’s Runway Overrun in Ecuador – Video https://t.co/yaNTGPTtdn https://t.co/KpoT4wEHoc — Cedar News (@cedar_news) October 8, 2026

Το αεροσκάφος, εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Cuencana Airlines και είχε φτάσει από το Γκουαγιακίλ, σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές. Σ

Πληροφορίες από τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 που ανέφερε το Aviation Safety Network υποδηλώνουν ότι το αεροσκάφος ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα περίπου 92 κόμβων, ενώ απέμεναν περίπου 500 μέτρα εφεδρικού διαδρόμου. Η σοβαρότητα των τραυμάτων των δύο επιζώντων δεν έχει διευκρινιστεί.