Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος μετά από περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας εν πτήσει

Snapshot Ένας 57χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετά από περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας εν πτήσει.

Ο άνδρας είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του πριν προχωρήσει στην πράξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη έγινε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένας 57χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους, χθες το απόγευμα, από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 57χρονος επιβάτης φέρεται εν πτήσει να προέβη σε πράξη προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώπιον άλλων επιβατών, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του τηλέφωνο.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς τού Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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