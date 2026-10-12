Σέλμα Μπλερ: Η ηθοποιός συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο σε αεροπλάνο - Φέρεται να δάγκωσε αεροσυνοδό

Στο νοσοκομείο η Μπλερ και μία αεροσυνοδός

Newsroom

Σέλμα Μπλερ: Η ηθοποιός συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο σε αεροπλάνο - Φέρεται να δάγκωσε αεροσυνοδό
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  • Η Σέλμα Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροπλάνου και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια πτήσης προς Νέα Υόρκη.
  • Δύο αεροσυνοδοί τραυματίστηκαν, με μία να χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Η Μπλερ συνελήφθη μετά την προσγείωση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω επείγοντος ιατρικού περιστατικού.
  • Το FBI διερευνά το περιστατικό και δεν έχει αποφασιστεί αν θα της απαγγελθούν κατηγορίες.
  • Η ηθοποιός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το επεισόδιο συνδέεται με την ασθένειά της.
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Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ, 54 ετών, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροπλάνου κατά τη διάρκεια πτήσης και να επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος. Όταν εκείνα παρενέβησαν, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Ερωτικά παιχνίδια» και «Η εκδίκηση της ξανθιάς» φέρεται να χτύπησε μία αεροσυνοδό και να δάγκωσε μία δεύτερη. Μετά την προσγείωση συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε αεροσκάφος της Delta που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης. Παραμένει άγνωστο από ποιο αεροδρόμιο είχε αναχωρήσει η πτήση. Σύμφωνα με το TMZ, δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η αρμόδια αρχή του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος καμπίνας. Το ένα χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η Μπλερ συνελήφθη μετά την προσγείωση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Εκπρόσωπος της ηθοποιού δήλωσε στο TMZ:

«Η Σέλμα παρουσίασε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, το οποίο οδήγησε στη συμπεριφορά που της αποδίδεται. Μετά την προσγείωση έλαβε αμέσως ιατρική φροντίδα και η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή».

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το επείγον ιατρικό περιστατικό. Κατά τη δημοσίευση του αμερικανικού ρεπορτάζ, η Μπλερ παρέμενε στο νοσοκομείο. Το FBI έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2018 ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η χρόνια πάθηση του νευρικού συστήματος της προκαλεί διαταραχές στην ομιλία και συμπτώματα παράλυσης. Δεν είναι γνωστό αν το πρόσφατο ιατρικό περιστατικό συνδέεται με την ασθένειά της.

Είχε προηγηθεί περιστατικό σε πτήση το 2016

Η Μπλερ είχε εμπλακεί σε περιστατικό μέσα σε αεροπλάνο και το 2016. Σε πτήση από το Μεξικό προς το Λος Άντζελες, άρχισε ξαφνικά να κλαίει και να φωνάζει.

Αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε συνδυάσει αλκοόλ με φάρμακα, με αποτέλεσμα να υποστεί μπλακ άουτ. Μετά την προσγείωση απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος με φορείο και στη συνέχεια ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

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