«Με θεώρησαν κανίβαλο επειδή έφαγα τις στάχτες της μητέρας μου» -Η εξομολόγηση της Ρέιτσελ Στέρλινγκ

Snapshot Η Ρέιτσελ Στέρλινγκ αποκάλυψε ότι καταναλώνει μικρές ποσότητες από τις στάχτες μητέρας της πριν ανέβει στη σκηνή ως τελετουργικό για να αντιμετωπίσει το άγχος.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η πράξη αυτή την κάνει να νιώθει προστατευμένη και συνδεδεμένη με τη μητέρα της, παρά τις έντονες αντιδράσεις και την αποστροφή που προκάλεσε.

Τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την πρακτική της Στέρλινγκ με αρνητικό τρόπο, κάτι που εκείνη απορρίπτει και υπερασπίζεται την επιλογή της.

Η κατανάλωση στάχτης μετά την αποτέφρωση συνδέεται με τον ενδοκανιβαλισμό και θεωρείται από πολλούς επαγγελματίες υγείας ως δυνητικά επικίνδυνη λόγω πιθανής παρουσίας βαρέων μετάλλων και χημικών υπολειμμάτων.

Η πρακτική αυτή είναι σπάνια και προκαλεί έντονες κοινωνικές και ηθικές αντιδράσεις, αλλά χρησιμοποιείται από ορισμένους ως μορφή σεβασμού ή πένθους. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Ρέιτσελ Στέρλινγκ λέει ότι την έκαναν να αισθανθεί σαν «κανίβαλος που τρώει τη μητέρα του», αφού αποκάλυψε ότι είχε καταναλώσει μέρος από τις στάχτες της μητέρας της.

Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε καταπιεί «έναν ή δύο κόκκους» από τις στάχτες της μητέρας της, Νταϊάνα Ριγκ, προτού ανέβει στη σκηνή για την πρεμιέρα μιας νέας θεατρικής παράστασης. Όπως εξήγησε, η εκλιπούσα σταρ του Game of Thrones ήταν η «υπερδύναμή» της.

«Τρώω τις στάχτες της πριν βγω στη σκηνή», έγραψε στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, με τίτλο All About My Mother («Όλα για τη μητέρα μου»).

«Οι άνθρωποι σοκάρονται όταν τους το λέω.Για μένα είναι κάτι απολύτως φυσικό. Είναι σαν να με τυλίγει, να με προστατεύει και να με περιβάλλει η παρουσία της. Η μητέρα μου είναι η υπερδύναμή μου».

Η ασυνήθιστη αποκάλυψη έγινε γνωστή λίγο πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου και σύντομα έγινε viral στο διαδίκτυο.

Τώρα, η Στέρλινγκ απάντησε στα δημοσιεύματα μέσα από άρθρο της στην εφημερίδα The Guardian, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης την παρουσίασαν ως «κανίβαλο που τρώει τη μητέρα του».

Περιγράφοντας λεπτομερώς πώς αποφάσισε να βάλει «μερικά σκόρπια καρβουνάκια» από τις στάχτες στη γλώσσα της πριν ανέβει στη σκηνή, αναφέρθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης Scandaltown, στην οποία συμμετείχε το 2022.

«Δεν μου φάνηκε λάθος. Μου φάνηκε απολύτως σωστό», είπε για εκείνη τη στιγμή, προσθέτοντας ότι το άγχος της εξαφανίστηκε αφού κατανάλωσε τις στάχτες.

«Ξέρω ότι αυτό ακούγεται εντελώς τρελό, αλλά για μένα έβγαζε απόλυτο νόημα», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι έκτοτε επαναλαμβάνει το ίδιο τελετουργικό την πρεμιέρα κάθε θεατρικού έργου στο οποίο συμμετέχει.

Αναλογιζόμενη τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η αποκάλυψή της, η Στέρλινγκ σημείωσε ότι ελάχιστοι άνθρωποι συμφώνησαν με την πρακτική της. Εξαίρεση αποτέλεσε μια χήρα, η οποία παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει και εκείνη τις στάχτες αγαπημένων της προσώπων.

«Οι αντιδράσεις κυμαίνονται από μορφασμούς αποστροφής μέχρι απροκάλυπτη αηδία», έγραψε.

«Παρά ταύτα, δεν πρόκειται να πειστώ να εγκαταλείψω αυτή τη συνήθεια. Θα υπερασπιστώ την επιλογή μου μέχρι τέλους».

Είναι ασφαλής η κατανάλωση της τέφρας ενός νεκρού;

Η απόφαση της Στέρλινγκ να καταναλώσει τις στάχτες της μητέρας της είναι σπάνια, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος προχωρά σε μια τέτοια πράξη. Το ερώτημα, όμως, είναι κατά πόσο είναι ασφαλής.

Η κατανάλωση ανθρώπινων λειψάνων μετά την αποτέφρωση συνδέεται με μια πρακτική γνωστή ως ενδοκανιβαλισμός, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται τελετουργική έκφραση σεβασμού ή πένθους για τον νεκρό.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν θεωρείται ασφαλής ή υγιεινή από τους περισσότερους σύγχρονους επαγγελματίες υγείας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα υπολείμματα της αποτέφρωσης ενδέχεται να περιέχουν βαρέα μέταλλα και χημικά κατάλοιπα, καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις μεταλλικών αλάτων και άνθρακα. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες.