Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

Η ηθοποιός που είχε ξεχωρίσει στο θέατρο και την τηλεόραση τη δεκαετία του ’80 έφυγε από τη ζωή, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη, γνωστή για τη δουλειά της στο θέατρο και την τηλεόραση τη δεκαετία του ’80, πέθανε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο.
  • Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη του και αποχαιρετώντας τη συνάδελφο και φίλη του.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας περιέγραψε τη Μαριαλένα Κάρμπουρη ως μια γλυκιά, αιθέρια και ξεχωριστή παρουσία που έλαμψε καλλιτεχνικά στη δεκαετία του ’80 πριν αποσυρθεί.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να αποχαιρετούν την ηθοποιό.
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Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της ηθοποιού Μαριαλένας Κάρμπουρη.

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας με θερμά λόγια τη συνάδελφο και φίλη του .Ο ίδιος έκανε λόγο για «ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο», θυμούμενος τη Μαριαλένα Κάρμπουρη ως μια αιθέρια και ξεχωριστή παρουσία που είχε λάμψει στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του ’80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο.Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε...»

Η ανάρτηση του ηθοποιού προκάλεσε συγκίνηση, με φίλους και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου να αποχαιρετούν τη Μαριαλένα Κάρμπουρη.

https://www.instagram.com/p/DeZK5T_OZ8i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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