Πέθανε ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννης Λώλος σε ηλικία 58 ετών

Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστημονικής του πορείας στην έρευνα της αρχαίας Σικυώνας, ενώ δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2002.

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πέθανε ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννης Λώλος σε ηλικία 58 ετών
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  • Ο αρχαιολόγος και καθηγητής Γιάννης Λώλος πέθανε σε ηλικία 58 ετών μετά από μακρά μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Από το 2002 δίδασκε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διακρίθηκε για την επιστημονική του κατάρτιση και αφοσίωση.
  • Διηύθυνε την αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία Σικυώνα από το 2004 και συνδιηύθυνε την ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη από το 2018.
  • Σπούδασε στην Paris IV-Sorbonne και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και συμμετείχε σε ανασκαφές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στην Ιταλία.
  • Η απώλειά του αφήνει σημαντικό κενό στην αρχαιολογική έρευνα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Κορινθία, τόπο καταγωγής του.
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών άφησε ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιάννης Λώλος, σκορπίζοντας θλίψη στην πανεπιστημιακή και αρχαιολογική κοινότητα.

Ο Γιάννης Λώλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Παρά τη μακρά μάχη του με την ασθένεια, συνέχισε να ασχολείται με τη διδασκαλία και την αρχαιολογική έρευνα, παραμένοντας ενεργός στο επιστημονικό του έργο.

Από το 2002 δίδασκε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου είχε ξεχωρίσει για την επιστημονική του κατάρτιση, την αφοσίωσή του στην αρχαιολογία και τη σχέση του με τους φοιτητές του.

Η επιστημονική πορεία και η έρευνα στην αρχαία Σικυώνα

Ο Γιάννης Λώλος σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne, όπου απέκτησε το βασικό πτυχίο του το 1990 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το 1992. Στη συνέχεια πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, με αντικείμενο την τοπογραφία της αρχαίας Σικυωνίας.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του συμμετείχε σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αττική, την Κρήτη, την Κόρινθο, τη Νεμέα και τη Στυμφαλία, καθώς και στην ετρουσκική πόλη Μουσάρνα της Ιταλίας.

Από το 2004 διηύθυνε την αρχαιολογική έρευνα πεδίου στην αρχαία Σικυώνα, ενώ από το 2018 συνδιηύθυνε την ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη, στον Δήμο Αλμυρού.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν, μεταξύ άλλων, στην αρχαιολογία του τοπίου, την αρχαία ελληνική ύπαιθρο, την ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία της ελληνιστικής πόλης. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται δύο σημαντικές μονογραφίες: η «Εγνατία Οδός», που κυκλοφόρησε το 2008, και το Land of Sikyon: Archaeology and History of a Greek City-State, που εκδόθηκε το 2011 από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Η μάχη με την ασθένεια και η θλίψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος», ο Γιάννης Λώλος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας και είχε υποβληθεί ακόμη και σε πειραματικές θεραπείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη διδασκαλία και την αρχαιολογική έρευνα.

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο ήπιων τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό και κοινωνικά ευαίσθητο, που ξεχώριζε τόσο για το πάθος του για την επιστήμη όσο και για τη στήριξη που προσέφερε στους φοιτητές του.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην αρχαιολογική έρευνα, ενώ ιδιαίτερος είναι ο αντίκτυπος στην Κορινθία, τόπο καταγωγής του, στην ιστορία της οποίας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστημονικής του δραστηριότητας.

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