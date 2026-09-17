Πέθανε ο Charles K. Williams II - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην Αρχαία Κόρινθο»

Ο αποχαιρετισμός της Λίνας Μενδώνη για τον αρχαιολόγο που αφιέρωσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Κόρινθο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πέθανε ο Charles K. Williams II - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην Αρχαία Κόρινθο»
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  • Ο Charles K. Williams II, σπουδαίος αρχαιολόγος, αφιέρωσε πάνω από τρεις δεκαετίες στην ανασκαφή και ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου.
  • Διηύθυνε τις Ανασκαφές της Κορίνθου από το 1966 έως το 1997 και είχε ενεργή παρουσία στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για 64 χρόνια.
  • Εστίασε στην εκπαίδευση νεότερων επιστημόνων, διδάσκοντας τεχνικές ανασκαφής και βοηθώντας κλασικούς φιλολόγους και ιστορικούς να κατανοούν τα αρχαιολογικά ευρήματα.
  • Παρέμεινε ενεργός στην επιστημονική κοινότητα μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του, εργαζόμενος σε μελέτη για τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες της Κορίνθου.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη μοναδική συμβολή του ως αρχαιολόγου και δασκάλου, καθώς και την αφοσίωσή του στην κλασική κληρονομιά και την επιστημονική κοινότητα.
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Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αρχαιολόγος Charles K. Williams II, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις ανασκαφές και την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ανακοίνωσε την απώλειά του, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του και τιμώντας τη μακρά προσφορά του στις Ανασκαφές της Κορίνθου.

Ο Charles K. Williams II είχε ενεργό παρουσία στην Αμερικανική Σχολή για 64 χρόνια. Έφτασε στην Αθήνα το 1962 ως Student Associate Member και από το 1966 ανέλαβε τη διεύθυνση των Ανασκαφών της Κορίνθου, θέση που κράτησε έως το 1997.

Μια ζωή αφιερωμένη στην Αρχαία Κόρινθο

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Williams βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αρχαιολογικής έρευνας στην Κόρινθο, εξερευνώντας διαφορετικές περιόδους και τμήματα του μεγάλου αρχαιολογικού χώρου, από την Εποχή του Σιδήρου έως και την ύστερη Φραγκοκρατία.

Παράλληλα με την ανασκαφική έρευνα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση των νεότερων επιστημόνων. Εκπαίδευσε γενιές αρχαιολόγων στις τεχνικές της ανασκαφής, ενώ η διδασκαλία του απευθυνόταν και σε κλασικούς φιλολόγους και αρχαίους ιστορικούς, βοηθώντας τους να κατανοούν και να αξιοποιούν τα αρχαιολογικά δεδομένα.

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Η σχέση του με την Κόρινθο δεν σταμάτησε όταν αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή. Μέχρι και τους τελευταίους μήνες της ζωής του παρέμενε ενεργός στην επιστημονική κοινότητα, ενώ εργαζόταν πάνω σε δημοσίευση σχετικά με τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες της Κορίνθου και την ιστορική τους σημασία.

«Ο μεγάλος αρχαιολόγος που καταλείπει τεράστιο έργο»

Με αφορμή την απώλειά του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολύχρονη προσφορά του στην Αρχαία Κόρινθο.

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Charles Williams, του μεγάλου αρχαιολόγου, που καταλείπει τεράστιο, σε όγκο και ακτινοβολία, έργο», ανέφερε η υπουργός.

Όπως σημείωσε, ο Williams αφιέρωσε «τη ζωή του, επιστημονική και προσωπική, στην ανασκαφική έρευνα και την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου», ενώ από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε «ανεκτίμητη, μοναδική συμβολή» στις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Η Λίνα Μενδώνη στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα. Όπως ανέφερε, ο Williams εξασφάλιζε χρηματοδότηση για τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου, αλλά και υποτροφίες για νέους ερευνητές, αρχαιολόγους, φιλολόγους και ιστορικούς, τους οποίους καθοδηγούσε «με σοφία και σεμνότητα».

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«Ανήκε στη μεγάλη γενιά των Αμερικανών αρχαιολόγων και φιλελλήνων»

Στη δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε τον Charles Williams μέλος της «μεγάλης γενιάς των Αμερικανών αρχαιολόγων -και φιλελλήνων- που αγάπησαν με πάθος την κλασική κληρονομιά και αφοσιώθηκαν ανυστερόβουλα στην ανάδειξη και την προβολή της».

«Σεμνός εργάτης της επιστήμης, απλός και προσιτός άνθρωπος, ενσάρκωσε ο ίδιος τις οικουμενικές αξίες και αρετές του κλασικού πολιτισμού που τόσο αγάπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε και για την προσωπική της γνωριμία μαζί του, σημειώνοντας πως για όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν υπήρξε «ένας σπάνιος δάσκαλος, πρωτίστως με το παράδειγμά του και τη διαδρομή του».

«Η απώλειά του μας θλίβει αφάνταστα, ο βίος του, όμως, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο παράδειγμα κι ένα μεγάλο έργο, αμέτρητους επιστήμονες που ο ίδιος δίδαξε και οι οποίοι θα το συνεχίσουν», τόνισε η Λίνα Μενδώνη, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους μαθητές και τους συνεργάτες του.

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