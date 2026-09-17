ΗΠΑ: Γατούλα εγκλωβίστηκε σε ξύλινο έπιπλο – Την διέσωσαν πυροσβέστες - Βίντεο 

Snapshot Η γατούλα Σούκι εγκλωβίστηκε σε ξύλινο έπιπλο τηλεόρασης στην Καλιφόρνια.

Τρεις πυροσβέστες επενέβησαν για να τη σώσουν μετά από κλήση της οικογένειας.

Η Σούκι απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

Η γατούλα είχε υιοθετηθεί από την οικογένεια μόλις πριν από μερικές εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Η παρέμβαση τριών πυροσβεστών από το Πυροσβεστικό Σώμα της Καλιφόρνιας χρειάστηκε προκειμένου να απεγκλωβιστεί η γατούλα η οποία κόλλησε μέσα σε ξύλινο έπιπλο τηλεόρασης.

Η γατούλα με το όνομα «Σούκι» είχε υιοθετηθεί από οικογένεια πριν από μερικές εβδομάδες. Όταν κόλλησε σε άνοιγμα του επίπλου η οικογένεια ειδοποίησε την πυροσβεστική για ζώο σε κίνδυνο.

Τελικά με υπομονή οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν την Σούκι από το έπιπλο και να την παραδώσουν στην οικογένειά της. Η γατούλα ήταν αρκετά τυχερή αφού δεν τραυματίστηκε.