Κεφαλονιά: 17χρονος αναβάτης σε πατίνι συγκρούστηκε με άλογο - Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς»

Snapshot Ένας 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι.

Ο νεαρός διακομίστηκε με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Αργοστολίου.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Snapshot powered by AI

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου, ο οποίος έπεσε με το πατίνι του πάνω σε άλογο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Η αεροδιακομιδή και τα νεότερα από το «Γ. Γεννηματάς»

Ο 17χρονος διακομίσθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεαρός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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