Λάρισα: Έκκληση για τον νεαρό με το πατίνι που παρέσυρε ηλικιωμένο και έφυγε

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στην οδό Παπαναστασίου, στο ύψος της Κουμουνδούρου

Δημήτρης Δρίζος

Λάρισα: Έκκληση για τον νεαρό με το πατίνι που παρέσυρε ηλικιωμένο και έφυγε
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε ηλικιωμένο στη Λάρισα και αποχώρησε πριν την ταυτοποίησή του.
  • Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά με κάταγμα στο ισχίο και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
  • Η οικογένεια ζητά πληροφορίες από περαστικούς και επιχειρήσεις με κάμερες ασφαλείας για το περιστατικό στην οδό Παπαναστασίου.
  • Η Τροχαία έχει ζητήσει συγκέντρωση οποιωνδήποτε στοιχείων ή υλικού που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.
  • Ο στόχος είναι ο εντοπισμός του εμπλεκόμενου για την αποσαφήνιση των συνθηκών και την εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας.
Snapshot powered by AI

Έκκληση προς όσους βρίσκονταν το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Λάρισας απευθύνει μέσω του onlarissa.gr Λαρισαία, μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο τραυματίστηκε ηλικιωμένο συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στην οδό Παπαναστασίου, στο ύψος της Κουμουνδούρου. Όπως περιγράφει, νεαρός που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, αντίθετα προς τη ροή των οχημάτων, παρέσυρε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του ισχίου. Το πρόσωπο που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια, αποχώρησε από το σημείο μετά το ατύχημα προτού καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του. Η οικογένεια αναζητεί τώρα οποιονδήποτε ενδεχομένως είδε τι συνέβη ή μπορεί να γνωρίζει κάτι για τον νεαρό και την πορεία που ακολούθησε μετά το περιστατικό.

Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνεται σε καταστήματα, επιχειρήσεις και κατοικίες της περιοχής που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας. Υλικό από την Παπαναστασίου, την Κουμουνδούρου ή τους γύρω δρόμους, κοντά στις 11 το πρωί της Πέμπτης, ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την έρευνα. «Η Τροχαία μάς έχει ζητήσει να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα για το περιστατικό», αναφέρει η Λαρισαία στην έκκλησή της.

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως στόχος της οικογένειας είναι να εντοπιστεί το πρόσωπο που ενεπλάκη στο ατύχημα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. «Ακόμη και μια μικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική. Παρακαλώ, αν γνωρίζετε κάτι, μην το προσπεράσετε», σημειώνει, ζητώντας από όποιον έχει σχετική πληροφορία ή διαθέτει οπτικό υλικό να ενημερώσει τις αρχές ή να επικοινωνήσει με την εφημερίδα μας.

Πηγή: onlarissa.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δικηγόρος οικογένειας: «Πιθανόν εκτός φυλακής οι γιατροί αν ισχύσει το κατηγορητήριο» - Σήμερα η απολογία τους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έξι σημεία κλειδιά - Πράξεις, παραλείψεις και τα δύο διαφορετικά επίπεδα - Νομική ανάλυση

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκκληση για τον νεαρό με το πατίνι που παρέσυρε ηλικιωμένο και έφυγε

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολο το σχέδιο της Κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα

06:52LIFESTYLE

Τα τελευταία ανοιχτά μέτωπα στην ψυχαγωγία

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Νίκαια έμεινε ξάγρυπνη όλη τη νύχτα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μόνος πρώτος μετά από 978 μέρες!

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται Medicane στη Μεσόγειο -Τι δείχνουν τα δεδομένα για την Ελλάδα και τον κυκλώνα

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανείς εικόνες στη Νίκαια: Πραγματικό λαϊκό προσκύνημα, συγκίνηση και ατελείωτες ουρές στην ολονυκτία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

05:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Νέα βουτιά στο Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι

05:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: 400 ευρώ από τον Νοέμβριο για 2,2 εκατ. δικαιούχους – Έρχονται νέες αυξήσεις

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Δημοπρασία ΑΑΔΕ: Ανοίγουν οι αποθήκες με τα 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και τα 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

05:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανείς εικόνες στη Νίκαια: Πραγματικό λαϊκό προσκύνημα, συγκίνηση και ατελείωτες ουρές στην ολονυκτία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλκέτ Ριζάι πίσω από τους αιματηρούς πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

17:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή - σύζυγος Κωστή Χατζηδάκη: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα»- Η απάντησή της για την Lifestyle Medicine

22:42LIFESTYLE

Η τρομακτική όψη της Κέιτι Πράις - Η τελευταία αισθητική θεραπεία προσώπου την άφησε μελανιασμένη

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: 10 λιποθυμικά επεισόδια μέχρι στιγμής - Ενισχύσεις έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ

21:57ΕΘΝΙΚΑ

Καταστροφή της Σμύρνης - Κολυδάς: Πώς ο άνεμος έγινε ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Νίκαια έμεινε ξάγρυπνη όλη τη νύχτα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ