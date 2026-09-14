Λάρισα: Έκκληση για τον νεαρό με το πατίνι που παρέσυρε ηλικιωμένο και έφυγε

Snapshot Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε ηλικιωμένο στη Λάρισα και αποχώρησε πριν την ταυτοποίησή του.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά με κάταγμα στο ισχίο και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η οικογένεια ζητά πληροφορίες από περαστικούς και επιχειρήσεις με κάμερες ασφαλείας για το περιστατικό στην οδό Παπαναστασίου.

Η Τροχαία έχει ζητήσει συγκέντρωση οποιωνδήποτε στοιχείων ή υλικού που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Ο στόχος είναι ο εντοπισμός του εμπλεκόμενου για την αποσαφήνιση των συνθηκών και την εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Έκκληση προς όσους βρίσκονταν το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Λάρισας απευθύνει μέσω του onlarissa.gr Λαρισαία, μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο τραυματίστηκε ηλικιωμένο συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στην οδό Παπαναστασίου, στο ύψος της Κουμουνδούρου. Όπως περιγράφει, νεαρός που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, αντίθετα προς τη ροή των οχημάτων, παρέσυρε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του ισχίου. Το πρόσωπο που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια, αποχώρησε από το σημείο μετά το ατύχημα προτού καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του. Η οικογένεια αναζητεί τώρα οποιονδήποτε ενδεχομένως είδε τι συνέβη ή μπορεί να γνωρίζει κάτι για τον νεαρό και την πορεία που ακολούθησε μετά το περιστατικό.

Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνεται σε καταστήματα, επιχειρήσεις και κατοικίες της περιοχής που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας. Υλικό από την Παπαναστασίου, την Κουμουνδούρου ή τους γύρω δρόμους, κοντά στις 11 το πρωί της Πέμπτης, ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την έρευνα. «Η Τροχαία μάς έχει ζητήσει να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα για το περιστατικό», αναφέρει η Λαρισαία στην έκκλησή της.

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως στόχος της οικογένειας είναι να εντοπιστεί το πρόσωπο που ενεπλάκη στο ατύχημα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. «Ακόμη και μια μικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική. Παρακαλώ, αν γνωρίζετε κάτι, μην το προσπεράσετε», σημειώνει, ζητώντας από όποιον έχει σχετική πληροφορία ή διαθέτει οπτικό υλικό να ενημερώσει τις αρχές ή να επικοινωνήσει με την εφημερίδα μας.

Πηγή: onlarissa.gr