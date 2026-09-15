Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ

Snapshot Ένα ηλεκτρικό πατίνι προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, συγκρούοντας με μηχανάκι.

Ο αναβάτης του πατινιού παραβίασε πολλούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κινήθηκε ανάποδα και δεν σταμάτησε στη διασταύρωση.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Θεόδωρου Διληγιάννη και Νεοφύτου Μεταξά.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση με το πατίνι. Snapshot powered by AI

Η μάστιγα που λέγεται ηλεκτρικό πατίνι συνεχίζει να ταλανίζει κοινωνία και πολιτεία με τα ατυχήματα και δυστυχώς και τα δυστυχήματα, να βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. Ένα ακόμα σοκαριστικό συμβάν, στο οποίο ενεπλάκη πατίνι, καταγράφηκε από αναβάτη μοτοσυκλέτας στο κέντρο της Αθήνας.

Το σοκαριστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στον Σταθμό Λαρίσης, και συγκεκριμένα λίγο μετά τη συμβολή των οδών Θεόδωρου Διληγιάννη και Νεοφύτου Μεταξά, όταν ένα μηχανάκι που κινείτο στην Ν. Μεταξά χτυπήθηκε από διερχόμενο ηλεκτρικό πατίνι.

Ο αναβάτης του πατινιού, όχι μόνο κινούνταν ανάποδα επί της οδού Σάμου, αλλά δεν σταμάτησε καν στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην μοτοσυκλέτα και να τραυματίσει σοβαρά τον οδηγό της.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

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