Τήνος: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 14χρονη από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Snapshot Ένα 14χρονο κορίτσι στην Τήνο νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα συνέβη ενώ η φίλη της οδηγούσε το πατίνι, το οποίο δεν είναι σχεδιασμένο για περισσότερα από ένα άτομα.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε καταστολή.

Από την αρχή του έτους, περίπου 310 παιδιά έχουν νοσηλευτεί λόγω ατυχημάτων με πατίνια, παρά την απαγόρευση χρήσης τους από παιδιά κάτω των 14 ετών.

Τις τελευταίες 15 μέρες, τέσσερα παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία και ένα έχασε τη ζωή του εξαιτίας ατυχήματος με ηλεκτρικό πατίνι. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 6/9 στην Τήνο με θύμα ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα διακομίσθηκε κατά τις 11:45 το βράδυ στο Κέντρο Υγείας της Τήνου έπειτα από ατύχημα που είχε με πατίνι στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός. Το πατίνι οδηγούσε μία φίλη της, συνομήλικη, κάτι που δεν είναι ασφαλές, καθώς δεν είναι κατασκευασμένα για να επιβαίνει πάνω από ένα άτομο.

Τα δύο κορίτσια έπεσαν από το όχημα, με την οδηγό να μην τραυματίζεται, αλλά τη συνοδηγό να χτυπά το κεφάλι της στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η αντίδραση των υγειονομικών στο Κέντρο Υγείας ήταν άμεση, με τη συνδρομή και ενός ιδιώτη παθολόγου, όμως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και από τότε βρίσκεται σε καταστολή.

Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να γίνει επανεξέταση της κατάστασής της, η οποία κρίνεται πολύ σοβαρή, με τους γιατρούς να ελπίζουν στο καλύτερο σενάριο.

Γιαννάκος: 310 παιδιά νοσηλεύτηκαν λόγω ατυχήματος με πατίνι

Μιλώντας στην εκπομπή Live News σχετικά με το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι από την αρχή του έτους περίπου 310 παιδιά έχουν χρειαστεί νοσηλεία εξαιτίας ατυχημάτων που είχαν με πατίνια.

Μάλιστα, παρόλο που ψηφίσθηκε νωρίτερα φέτος νόμος που απαγορεύει τη χρήση τους από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι 4 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία τις τελευταίες 15 μέρες, ενώ ένα εξ αυτών έχασε τη ζωή του από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι.

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