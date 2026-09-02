Τραγωδία στην Κυψέλη: Κατέληξε ο 15χρονος που είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι

Snapshot Ο 15χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη κατέληξε μετά από νοσηλεία.

Το τροχαίο συνέβη στις 23 Αυγούστου, όταν το πατίνι ανετράπη.

Η οικογένεια του ανήλικου αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του μετά τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Τραγική ήταν η κατάληξη της νοσηλείας του 15χρονου αγοριού που έδινε μάχη για τη ζωή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», έπειτα από σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο ανήλικος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, με την οικογένειά του να αποφασίζει να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων του.

Σημειώνεται ότι, το ατύχημα είχε σημειωθεί στις 23 Αυγούστου, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος ανετράπη.

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