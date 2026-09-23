Τουρκία: Η Turkish Airlines παραγγέλνει 150 Boeing 737 MAX στη Νέα Υόρκη, παρουσία Ερντογάν

H μεγαλύτερη παραγγελία τζετ μονού διαδρόμου που έχει κάνει η Turkish Airlines στην αμερικανική εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών

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Τουρκία: Η Turkish Airlines παραγγέλνει 150 Boeing 737 MAX στη Νέα Υόρκη, παρουσία Ερντογάν
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  • Η Turkish Airlines συμφώνησε με την Boeing για την παραγγελία έως και 150 αεροσκαφών 737 MAX, παρουσία του προέδρου Ερντογάν.
  • Η παραγγελία περιλαμβάνει 100 αεροσκάφη 737-8 και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 50 αεροσκάφη, με επιλογή του μεγαλύτερου μοντέλου 737-10.
  • Η νέα παραγγελία θα ενισχύσει τις εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων και θα μειώσει κατά 20% την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές.
  • Η Turkish Airlines διαθέτει ήδη στόλο με πάνω από 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει προηγουμένως παραγγείλει 75 αεροσκάφη 787 Dreamliner το 2025.
  • Η εταιρεία και η Boeing υπέγραψαν φέτος στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας για βιομηχανική συμμετοχή, τεχνογνωσία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και βιωσιμότητα.
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Ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, Turkish Airlines, οριστικοποίησε συμφωνία με την Boeing για την παραγγελία έως και 150 αεροσκαφών 737 MAX, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας με την Boeing για αεροσκάφη μονού διαδρόμου. Η συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις για την οποία είχαν ξεκινήσει το 2025, οριστικοποιήθηκε παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συμφωνία προβλέπει οριστική παραγγελία 100 αεροσκαφών Boeing 737-8, ενώ η Turkish Airlines αποκτά δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 50 αεροσκάφη της οικογένειας Boeing 737 MAX.

Παράλληλα, η συμφωνία δίνει στην Turkish Airlines τη δυνατότητα να επιλέξει το Boeing 737-10, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας 737 MAX, επιτρέποντας στην εταιρεία να προσαρμόζει με μεγαλύτερη ευελιξία τη χωρητικότητα του στόλου της ανάλογα με τη ζήτηση και τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

Η νέα παραγγελία αναμένεται, σύμφωνα με την Turkish Airlines, να ενισχύσει κυρίως τις εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, όπου καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το Boeing 737-8 προσφέρει πλεονεκτήματα ως προς την εμβέλεια και τη μεταφορική του ικανότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νέα αεροσκάφη αναμένεται να συμβάλουν σε μείωση κατά 20% της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών.

Στο στόλο της Turkish Airlines και της AJet περιλαμβάνονται σήμερα περισσότερα από 200 αεροσκάφη Boeing, μεταξύ των οποίων και μοντέλων 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 και 777 Freighter.

Η νέα συμφωνία ακολουθεί την παραγγελία 75 αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner που είχε ανακοινωθεί το 2025.

Η Turkish Airlines και η Boeing υπέγραψαν φέτος στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανικής συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή τεχνολογίας και γνώσης, η υποστήριξη της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση των δράσεων βιωσιμότητας, καθώς και η δημιουργία νέων ευκαιριών βιομηχανικής συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ

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