Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο
Το αεροσκάφος χτύπησε με τη δεξιά πτέρυγά του έναν ιστό ραντάρ εδάφους ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης
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- Αεροσκάφος Boeing 777 300ER της Airlines προσέκρουσε με τη δεξιά πτέρυγά του σε ιστό ραντάρ εδάφους κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.
- Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες, οι οποίοι εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.
- Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο δεξί φτερό και την αποκόλληση ντουλαπιού αποσκευών, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου εντός του αεροσκάφους.
- Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά κατά το περιστατικό.
- Η πτήση TK2430 από Κωνσταντινούπολη προσγειώθηκε κανονικά πριν την πρόσκρουση στον ιστό ραντάρ.
Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας
Το αεροσκάφος χτύπησε με τη δεξιά πτέρυγά του έναν ιστό ραντάρ εδάφους ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες. Όλοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, ενώ ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα.
Αναλυτικότερα, οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST) βίωσαν μια ταραχώδη πορεία κατά την τροχοδρόμηση, μετά από μια ομαλή προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) γύρω στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση TK2430, χτύπησε έναν ιστό κεραίας ραντάρ που διαπέρασε το σκάφος και προκάλεσε τραυματισμούς.
Η κεραία ραντάρ προκάλεσε επίσης ζημιά στο δεξί φτερό του αεροσκάφους και αποκόλλησε ένα ντουλαπάκι αποσκευών, αφού διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε και την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου. Οι 267 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο.