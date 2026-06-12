Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο

Το αεροσκάφος χτύπησε με τη δεξιά πτέρυγά του έναν ιστό ραντάρ εδάφους ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αεροσκάφος Boeing 777 300ER της Airlines προσέκρουσε με τη δεξιά πτέρυγά του σε ιστό ραντάρ εδάφους κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.
  • Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες, οι οποίοι εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.
  • Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο δεξί φτερό και την αποκόλληση ντουλαπιού αποσκευών, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου εντός του αεροσκάφους.
  • Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά κατά το περιστατικό.
  • Η πτήση TK2430 από Κωνσταντινούπολη προσγειώθηκε κανονικά πριν την πρόσκρουση στον ιστό ραντάρ.
Snapshot powered by AI

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας

Το αεροσκάφος χτύπησε με τη δεξιά πτέρυγά του έναν ιστό ραντάρ εδάφους ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες. Όλοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, ενώ ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα.

Αναλυτικότερα, οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST) βίωσαν μια ταραχώδη πορεία κατά την τροχοδρόμηση, μετά από μια ομαλή προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) γύρω στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση TK2430, χτύπησε έναν ιστό κεραίας ραντάρ που διαπέρασε το σκάφος και προκάλεσε τραυματισμούς.

Η κεραία ραντάρ προκάλεσε επίσης ζημιά στο δεξί φτερό του αεροσκάφους και αποκόλλησε ένα ντουλαπάκι αποσκευών, αφού διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε και την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου. Οι 267 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τα περί αλλαγής εν κινήσει: Τα ακούω βερεσέ, πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες όχι τα γραφεία και τα καφέ

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW: Ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πάνω απο 50 ιρανικές στρατιωτικές βάσεις από την έναρξη του πολέμου - Τι δείχνουν δορυφορικές εικόνες

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

08:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ξεκίνησα αιμοκάθαρση στα 22, ο γιατρός μου είπε "η ζωή σου τελειώνει εδώ": Λήπτες οργάνων μιλούν για τις μεταμοσχεύσεις - Δείτε το ντοκιμαντέρ του Newsbomb

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε τεράστια αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού στην Καλιφόρνια – Βίντεο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

08:38ΜΑΝΤΕΙΟ

Οι γεωπολιτικές κρίσεις θέλουν έμπειρο, λέει ο Κυριάκος, Τι θα γίνει αν συναντηθούν η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ με την τρόικα της ΝΕΑΡ; Τζάμπα οι νέοι στα ΜΜΜ λέει ο Ανδρουλάκης

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Οι κόκκινες ή οι κίτρινες πιπεριές είναι πιο πλούσιες διατροφικά;

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μην βιαστείτε να… ξεγράψετε την SEAT

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης – Αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα, όλες οι αλλαγές

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισίας

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους: Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Το... πριμ Έλον και η «Μασκονομία»

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία  που θέλει να μπει στις στρατηγικές επενδύσεις

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

07:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ - Αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο

07:45ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική στιγμή -Το θαύμα 144 χρόνων: Ολοκληρώθηκε η Sagrada Família, το θρυλικό έργο του Γκαουντί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει η αδελφή της 54χρονης - «Έλεγε στη μάνα μας ότι δεν τον θέλει και θα τον χωρίσει»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ - Αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη

07:25LIFESTYLE

Τα τηλεοπτικά δίδυμα που «σπάνε» και αυτά που συνεχίζουν ακάθεκτα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους: Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Το... πριμ Έλον και η «Μασκονομία»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μετράει δυνάμεις και λύσεις πριν το Game 5 ο Αταμάν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Στρατολόγησαν μέχρι και 13χρονο οι ανήλικοι που διακινούσαν ναρκωτικά - Δρούσαν με super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία  που θέλει να μπει στις στρατηγικές επενδύσεις

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «μαύρη» λίστα Τραμπ με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ

19:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μαγκουάιρ, Κούνια και Μπαϊντίρ στο «στόχαστρο» για υπερβολική ταχύτητα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική στιγμή -Το θαύμα 144 χρόνων: Ολοκληρώθηκε η Sagrada Família, το θρυλικό έργο του Γκαουντί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ