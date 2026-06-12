Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - Βίντεο

Snapshot Αεροσκάφος Boeing 777 300ER της Airlines προσέκρουσε με τη δεξιά πτέρυγά του σε ιστό ραντάρ εδάφους κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες, οι οποίοι εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο δεξί φτερό και την αποκόλληση ντουλαπιού αποσκευών, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου εντός του αεροσκάφους.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά κατά το περιστατικό.

Η πτήση TK2430 από Κωνσταντινούπολη προσγειώθηκε κανονικά πριν την πρόσκρουση στον ιστό ραντάρ. Snapshot powered by AI

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αττάλειας

Το αεροσκάφος χτύπησε με τη δεξιά πτέρυγά του έναν ιστό ραντάρ εδάφους ενώ κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 267 επιβάτες. Όλοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, ενώ ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα.

A Turkish Airlines plane struck a radar structure at Antalya Airport



The aircraft hit a ground radar mast with its right wing while taxiing to parking.



There were 267 passengers on board. Everyone was evacuated, and one person sustained minor injuries. pic.twitter.com/7ixETPiaqX — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Αναλυτικότερα, οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (IST) βίωσαν μια ταραχώδη πορεία κατά την τροχοδρόμηση, μετά από μια ομαλή προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) γύρω στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση TK2430, χτύπησε έναν ιστό κεραίας ραντάρ που διαπέρασε το σκάφος και προκάλεσε τραυματισμούς.

Η κεραία ραντάρ προκάλεσε επίσης ζημιά στο δεξί φτερό του αεροσκάφους και αποκόλλησε ένα ντουλαπάκι αποσκευών, αφού διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε και την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου. Οι 267 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο.

Un #Boeing777-3Q8(ER) de #TurkishAirlines ??, matrícula TC-LKD, impactó una antena de radar mientras rodaba hacia plataforma en #Antalya trascumplor el vuelo TK2430 desde Estambul. El avión es operado por #IndiGo bajo leasing. A bordo 267 pasajeros; todos fueron evacuados. pic.twitter.com/vB1awV4heY — Transponder 1200 (@Transponder1200) June 11, 2026

Turkish Airlines 777-3Q8 (TC-LKD) after it clipped a ground radar antenna pole with its right wing while taxiing at Antalya today. Flight TK2430 from IST landed normally, but during the turn to parking.... wing meets pole. You can see the overhead bins messed up and oxygen masks… pic.twitter.com/gnPx1DVf6u — Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 12, 2026

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