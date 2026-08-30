Κάρπαθος: Παιδί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι και διακομίσθηκε στην Αθήνα

Snapshot Παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο το βράδυ του Σαββάτου.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καρπάθου για ιατρική αντιμετώπιση.

Κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος για εξειδικευμένη φροντίδα.

Δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού ή τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Κάρπαθο, καθώς ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση που είχε από ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις του νησιού. Σύμφωνα με το karpatiakanea, το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε για ιατρική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Καρπάθου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Γιαννάκος: Αποσωληνώθηκε ο 12χρονος

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 12χρονος δεν φορούσε κράνος, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Στο Νοσοκομείο Καρπάθου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Γιαννάκος, ο 12χρονος αποσωληνώθηκε, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Διαφάνι, το οποίο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο και την έδρα του ΕΚΑΒ στα Πηγάδια μια απόσταση περίπου μιάμισης ώρας «πήγαινε-έλα». Λόγω της μεγάλης απόστασης, ο τραυματισμένος 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα, ώστε να συναντήσει καθ’ οδόν το ασθενοφόρο και να περιοριστεί ο χρόνος της διακομιδής, όπως είπε ο κ. Γιαννάκος.

Το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού ήταν διαθέσιμο και στελεχωνόταν από έναν διασώστη και έναν ένστολο οδηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το υποστελεχωμένο υγειονομικό σύστημα στην Κάρπαθο που κατάφερε και έσωσε το παιδί», είπε ο κ. Γιαννάκος για το πλήρωμα που έσπευσε να βοηθήσει ενώ δεν είχε βάρδια.

Το σοβαρό ατύχημα έφερε ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους με τους ανήλικους και τους έφηβους οδηγούς πατινιών, που τραυματίζονται συνεχώς κι ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός των τραυματισμένων παιδιών ξεπέρασε τους 300, με περίπου 150 περιστατικά να καταλήγουν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο που έκρουσε για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου.