Γλυκά Νερά: 19χρονος παρέσυρε με το Ι.Χ. του 16χρονο με πατίνι - Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Snapshot Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση με ηλεκτρικό πατίνι από Ι.Χ. στα Γλυκά Νερά.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Βυτίνας υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 19χρονος οδηγός του Ι.Χ. υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Βυτίνας. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Ο 19χρονος οδηγός του Ι.Χ. υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τη στιγμή του τροχαίου οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ προανάκριση διενεργεί η Τροχαία.

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