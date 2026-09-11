Πότε ξεκινά η μεγάλη δημοπρασία με τα 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και τα 459 ηλεκτρικά πατίνια

Snapshot Το 1ο Τελωνείο Πειραιά διοργανώνει δημοπρασία αζήτητων εμπορευμάτων στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με χιλιάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και εκατοντάδες ηλεκτρικά πατίνια προς πώληση.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται 2.980 ηλεκτρικά ποδήλατα διαφόρων μαρκών και 459 ηλεκτρικά πατίνια KUKIRIN G2PRO.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα εμπορεύματα στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 14:00 στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου.

Για συμμετοχή απαιτείται εγγύηση 10% της τιμής πρώτης προσφοράς και η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων αγοράς και διακίνησης.

Τα προϊόντα πωλούνται με επιπλέον δασμούς και φόρους, χωρίς το Δημόσιο να αναλαμβάνει ευθύνη για την ποιότητά τους, ενώ τα κενά εμπορευματοκιβώτια πωλούνται ξεχωριστά προς 2.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Snapshot powered by AI

Σε πλειοδοτική δημοπρασία βγάζει το 1ο Τελωνείο Πειραιά μεγάλη ποσότητα αζήτητων εμπορευμάτων που παραμένουν αποθηκευμένα στην Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού.

Η δημοπρασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:00, στις εγκαταστάσεις του 1ου Τελωνείου Πειραιά στο Νέο Ικόνιο. Η διαδικασία μπορεί να παραταθεί εφόσον συνεχίζονται οι υψηλότερες προσφορές.

Σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά 2.980 ηλεκτρικά ποδήλατα, κατανεμημένα σε διαφορετικά εμπορευματοκιβώτια. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα και μάρκες όπως DUOTTS, HIDOES, HITWAY, Pedelec, Elekgo, FIIDO και HILL MILES, αλλά και μεγάλες παρτίδες ποδηλάτων χωρίς αναγραφόμενη μάρκα.

Ξεχωρίζει επίσης παρτίδα με 459 ηλεκτρικά πατίνια KUKIRIN G2PRO, η οποία περιλαμβάνεται αυτοτελώς στη δημοπρασία.

Σε ορισμένες παρτίδες υπάρχουν ακόμη ανταλλακτικά και εξαρτήματα ποδηλάτων, όπως λάστιχα, σαμπρέλες και ζάντες.

Πότε μπορούν να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να δουν προηγουμένως τα εμπορεύματα τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση ίση με το 10% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε παρτίδας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αγορά και διακίνηση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

Οι τιμές επιβαρύνονται επιπλέον με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, ενώ το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ποιότητα, την κατάσταση ή τυχόν ελαττώματα των προϊόντων.

Τα κενά εμπορευματοκιβώτια μπορούν επίσης να πωληθούν χωριστά από τα εμπορεύματα, με τιμή 2.500 ευρώ συν ΦΠΑ το καθένα.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τα εκποιούμενα εμπορεύματα.