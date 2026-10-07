Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου.

  • 1913 - Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σάμο, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.
  • 1571 - Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η Ιερή Ένωση (Ισπανία και Ιταλία) καταστρέφει τον οθωμανικό στόλο.
  • 1933 - Ιδρύεται η Air France μετά από τη συγχώνευση πέντε γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
  • 1979 - Αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swissair συντρίβεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού, με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώθηκε το δωδεκαμελές πλήρωμα.
  • 1996 - Αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
  • 2001 - Αρχίζει ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος.
  • 2006 - Η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονείται στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της στο κέντρο της Μόσχας.
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