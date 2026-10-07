Βανς προς Ιράν: «Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεστε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%;»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη την ουσιαστική μείωση της δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Βανς προς Ιράν: «Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεστε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%;»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ζητά ουσιαστική μείωση της δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν για να επιτευχθεί συμφωνία.
  • Ο Βανς αμφισβητεί την ανάγκη του Ιράν για ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%, συνδέοντάς το με την πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου.
  • Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις αλλά απαιτούν συγκεκριμένα βήματα από την ιρανική πλευρά και όχι μόνο λόγια.
  • Η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, παρότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη παραμένει ασαφής.
  • Οι δηλώσεις Βανς γίνονται ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
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Σαφή όρο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%;» δήλωσε ο Βανς, υπογραμμίζοντας ότι το επίπεδο εμπλουτισμού αποτελεί για την Ουάσιγκτον κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, εάν το Ιράν θέλει να αποδείξει ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα πρέπει να κάνει «κάτι ουσιαστικό» ως προς τις δυνατότητες εμπλουτισμού του.

«Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά περιμένουν συγκεκριμένα βήματα από την ιρανική πλευρά.

Επαφές με Πεζεσκιάν και Αραγτσί

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι «δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα».

Οι δηλώσεις του Βανς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ΗΠΑ και Ιράν διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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