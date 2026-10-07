ΗΠΑ: Πρώην στέλεχος της CIA ομολόγησε υπεξαίρεση 194 εκατ. δολαρίων – «Θησαυρός» στο σπίτι του

Snapshot Ντέιβιντ Ρας, πρώην στέλεχος της CIA, ομολόγησε ότι υπεξαίρεσε 194 εκατ. δολάρια από κεφάλαια για μυστικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από εσωτερική έρευνα της CIA και η ποινή του αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου με κάθειρξη έως 20 έτη και χρηματικό πρόστιμο.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 ράβδοι χρυσού αξίας άνω των 46 εκατ. δολαρίων, 2 εκατ. σε μετρητά και πολυτελή ρολόγια.

Ο Ρας φέρεται να παρέδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης, χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει ξεχωριστή δίωξη για αυτό.

Είχε εξασφαλίσει τη θέση του στη CIA με ψευδή στοιχεία για τις σπουδές και την προηγούμενη σταδιοδρομία του. Snapshot powered by AI

Ένοχος για κατάχρηση δημόσιου χρήματος δήλωσε πρώην στέλεχος της CIA, ο οποίος κατηγορείται ότι ιδιοποιήθηκε σχεδόν 194 εκατ. δολάρια από κεφάλαια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Ο 49χρονος Ντέιβιντ Ρας παραδέχθηκε την ενοχή του την Τρίτη, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 28 Ιανουαρίου. Αντιμετωπίζει κάθειρξη έως 20 ετών, χρηματικό πρόστιμο και υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που ιδιοποιήθηκε.

Σχεδόν 300 ράβδοι χρυσού στο σπίτι του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εσωτερική έρευνα της CIA, η οποία ενημέρωσε το FBI.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Οκτώβριο του 2025 έως τη σύλληψή του, τον Μάιο του 2026, ο Ρας είχε στήσει μηχανισμό μέσω του οποίου υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για απόρρητες επιχειρήσεις.

Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατέληξαν σε πολυτελή ακίνητα, ακριβά ρολόγια, ράβδους χρυσού και τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο μεγάλης αξίας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι πράκτορες του FBI εντόπισαν και κατέσχεσαν σχεδόν 300 ράβδους χρυσού, αξίας άνω των 46 εκατ. δολαρίων, περίπου 2 εκατ. δολάρια σε μετρητά και περίπου 30 πολυτελή ρολόγια.

«Οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν αποστολή να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, όχι τους εαυτούς τους», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε ότι ο Ρας «καταχράστηκε τη θέση του» και «πρόδωσε τη δημόσια εμπιστοσύνη».

Η αναφορά σε απόρρητες πληροφορίες

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και μία ακόμη ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά. Ο Ρας φέρεται, στα τέλη του 2025, να έδωσε σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης εμπιστευτικές πληροφορίες για μυστική ανθρώπινη πηγή των ΗΠΑ.

Δεν έχει διευκρινιστεί για ποια χώρα εργαζόταν ο συγκεκριμένος πράκτορας, ενώ ο Ρας δεν αντιμετωπίζει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ξεχωριστή δίωξη για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Λόγω της θέσης του στη CIA διέθετε άδεια πρόσβασης σε άκρως απόρρητο υλικό και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, μάλιστα, είχε εξασφαλίσει τη θέση του εν μέρει παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία για τις σπουδές του και την προηγούμενη σταδιοδρομία του στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.