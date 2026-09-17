Το DEEPAL S07 PRO ανανεώθηκε – Πόσο κοστίζει
Το ανανεωμένο ηλεκτρικό D-SUV της CHANGAN αποκτά μπαταρία LFP 77,94 kWh, ταχύτερη φόρτιση DC στα 200 kW και αναβαθμισμένη ανάρτηση, ενώ η τιμή του με το CHANGAN EV Bonus και την κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στις 38.990 ευρώ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η CHANGAN ενισχύει την παρουσία της με το ανανεωμένο DEEPAL S07 PRO.
Το αμιγώς ηλεκτρικό D-SUV διατηρεί τη γνώριμη σχεδιαστική του ταυτότητα, αλλά αναβαθμίζεται ουσιαστικά σε ότι αφορά τη μπαταρία, την αυτονομία, τη φόρτιση, την ανάρτηση και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04 ∙ ANNOUNCEMENTS
ΟΦΗ-Χοφενχάιμ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
10:52 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι πρωταγωνιστές της πρωινής ζώνης στην ενημέρωση
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το DEEPAL S07 PRO ανανεώθηκε – Πόσο κοστίζει
10:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Charles K. Williams II - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην Αρχαία Κόρινθο»
10:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη
08:33 ∙ LIFESTYLE
Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»
08:28 ∙ LIFESTYLE