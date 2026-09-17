Το DEEPAL S07 PRO ανανεώθηκε – Πόσο κοστίζει

Η CHANGAN ενισχύει την παρουσία της με το ανανεωμένο DEEPAL S07 PRO.

Το αμιγώς ηλεκτρικό D-SUV διατηρεί τη γνώριμη σχεδιαστική του ταυτότητα, αλλά αναβαθμίζεται ουσιαστικά σε ότι αφορά τη μπαταρία, την αυτονομία, τη φόρτιση, την ανάρτηση και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

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